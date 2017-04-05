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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib saldırısıyla ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esed'in İdlib'de kimyasal silah kullandığı iddialarının 'yalan haber' olduğunu, BMGK'ya sunulacak tasarıyı desteklemeyeceklerini söyledi.

Dünya / 5 Nisan 2017 Çarşamba 18:12
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib saldırısıyla ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye'nin İdlib kentinde 100'den fazla sivilin ölümüne yol açan kimyasal saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler'e sunulacak olan tasarının Moskova için 'kabul edilemez' olduğunu ve 'gerçek olmayan bilgilere' dayandığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre Zaharova, 'Maalesef, tamamen gerçek dışı bilgiye dayanarak, ABD, Fransa ve İngiltere tekrar BM Güvenlik Konseyi'ne, tamamen Suriye karşıtı karaktere sahip bir karar tasarısı sunacak.' dedi.

Tasarının Suriye içinde gerilimi tırmandıracağını dile getiren Zaharova, 'Moskova bu tasarının kabul edilmesini şu aşamada gerekli görmüyor' diye konuştu.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Zaharova, Suriye hükümetinin İdlib'de kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları 'yalan haber' olarak nitelendirdi.

Washington, Paris ve Londra, saldırıyı kınayan ve soruşturma talep eden bir karar tasarısı hazırladı.

Daha önce Suriye rejimi karşıtı tasarıları veto eden Rusya'nın, bu tasarıyı veto etme gücü de bulunuyor.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD'li yetkililer, Rusya'nın, Suriyeli muhaliflerin kimyasal silah deposunun patlamasından ötürü gaz sızıntısı olduğuna dair iddiaların 'gerçekle örtüşmediğini' söyledi.

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