Rusya'dan Esad'a destek

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın terörizme karşı mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Peskov ayrıca Suriye'ye destek vermeye devam edeceklerini de bildirdi.



'ESAD'I DESTEKLEMEYİ SÜRDERECEĞİZ'



Sputnik'in aktardığı habere göre İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.



'SURİYE'NİN OPERASYONLARINI DESTEKLEYECEĞİZ'



'Rusya, ABD ile ilişkilerine zarar verme riskine rağmen, İdlib'deki kimyasal saldırıdan sonra Esad'a destek vermeyi sürdürecek mi?' sorusuna yanıt veren Peskov, 'Rusya ve Rus ordusu, Suriye ordusu tarafından düzenlenen terörle mücadele operasyonlarını desteklemeye devam edecek.' dedi.







Moskova yönetimi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da rejim uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında muhaliflere ait kimyasal cephaneliğin isabet aldığını ve kimyasal sızıntının bundan kaynaklandığını savunmuştu.