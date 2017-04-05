Putin ile Trump arasında iletişim kanalı kurma iddiası

Gazetenin haberine göre söz konusu görüşme Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid El Nahyan'ın arabuluculuğunda yapıldı. Toplantıya Nahyan'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı olan kardeşi de katıldı. Başkan Trump'ın yemin töreninden 9 gün önce 11 Ocak'ta Şeysel Adaları'nda yapılan görüşmenin içeriğinin net olarak bilinmediği ama amacın Trump yönetimi ile Rusya arasında resmi kanallar harici bir iletişim kanalı kurmak ve Rusya'nın İran ile Suriye politikaları konusunda görüşmeler yapmak olduğu iddia edildi.



Konunun sorulduğu Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer “Böyle bir toplantıdan haberimiz yok ve Erik Prince'ın Trump ekibi içerisinde bir rolü yok” açıklamasını yaptı. Irak savaşı sırasında adı özellikle sivillerin öldürülmesi ile ilgili çok sayıda skandala karışan Blackwater şirketinin, kurucusu Erik Prince aynı zamanda Trump kabinesinin Eğitim Bakanı Betsy Davos'un da erkek kardeşi.



Washington Post'a göre, Blackwater şirketinin kurucusu Erik Prince, Trump'ın seçim kampanyasıyla resmi bir ilişkisi olmamasına rağmen Araplar'a, kendisini, Trump'ın gayri resmi aracısı olarak takdim etti. Başta Stephen Bannon olmak üzere Trump'ın yakın çevresiyle sıkı ilişki içinde olan Erik Prince'in Seyşel Adaları'ndaki görüşmesinin FBI tarafından soruşturulduğunu bildiriyor.