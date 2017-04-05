USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,68 EURO (Alış - Satış) : 3,92 - 3,93

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair, "Geçen dönemde de önceliği Doğu ve Güneydoğu illerine vermiştik, şimdi alacağımız bu 20 bin öğretmenin de önceliğini Gaziantep ve Şanlıurfa’ya vereceğiz." dedi.

Eğitim / 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:09
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Valiliğinde eğitim camiasıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açılamada, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve birim amirleriyle kentin eğitim alanında fotoğrafını çektiklerini söyledi.

Gaziantep'in öğrenci sayısının 550 bin civarında olduğunu aktaran Yılmaz, kentin nüfusunun 2 milyon olduğu düşünüldüğünde her dört kişiden birinin MEB ailesinin mensubu olduğuna işaret etti.

Yılmaz, kentin 2002'deki öğrenci sayısının 300 binken şu anda 550 bin olduğunu ifade ederek, '2002'de derslik sayısı 6 bindi şimdi 18 binin üzerine çıktı. 2002'de öğretmen sayısı 10 bindi şimdi 26 binin üzerine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002'de 58'den şimdi temel eğitimde 33'e, orta öğretimde 33'ten 26'ya indi.' diye konuştu.
'20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar başladı'

Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatların başladığını anımsatarak, 'Geçen dönemde de önceliği Doğu ve Güneydoğu illerine vermiştik, şimdi alacağımız bu 20 bin öğretmenin de önceliğini Gaziantep ve Şanlıurfa'ya vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

Öğretmen AlımıÖğrenci SayısıMilli Eğitim BakanıBelediye BaşkanıAli Yerlikaya


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

İYİ DÜŞÜN TÜRKİYE!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Soner Yalçın sen ne ayaksın?

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı