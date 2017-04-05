Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Valiliğinde eğitim camiasıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açılamada, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve birim amirleriyle kentin eğitim alanında fotoğrafını çektiklerini söyledi.



Gaziantep'in öğrenci sayısının 550 bin civarında olduğunu aktaran Yılmaz, kentin nüfusunun 2 milyon olduğu düşünüldüğünde her dört kişiden birinin MEB ailesinin mensubu olduğuna işaret etti.



Yılmaz, kentin 2002'deki öğrenci sayısının 300 binken şu anda 550 bin olduğunu ifade ederek, '2002'de derslik sayısı 6 bindi şimdi 18 binin üzerine çıktı. 2002'de öğretmen sayısı 10 bindi şimdi 26 binin üzerine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002'de 58'den şimdi temel eğitimde 33'e, orta öğretimde 33'ten 26'ya indi.' diye konuştu.

'20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar başladı'



Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatların başladığını anımsatarak, 'Geçen dönemde de önceliği Doğu ve Güneydoğu illerine vermiştik, şimdi alacağımız bu 20 bin öğretmenin de önceliğini Gaziantep ve Şanlıurfa'ya vereceğiz.' ifadelerini kullandı.