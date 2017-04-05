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Mansur Yavaş neredeyse ağlayacaktı

Referandumdan evet çıkacağını anlayan Mansur Yavaş canlı yayında ağlama noktasına geldi...

Televizyon / 5 Nisan 2017 Çarşamba 09:23
Mansur Yavaş neredeyse ağlayacaktı
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FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan CHP'nin eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mansur Yavaş canlı yayında acınacak hale düştü.

İzleyicilere 'Lütfen Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsanız hayır deyin' diye seslenen Mansur yavaş 'Hayır derseniz hiç bir şey değişmiyor... Yarın seçim olsa yine AK Parti iktidara gelecek. Hayatta hiç bir şey değişmeyecek' dedi.

Şu sıralar hayır kampanyası yürüten Mansur Yavaş'ın düştüğü bu durum referandumda evet çıkacağını anladı son kozlarını oynuyor dedirtti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mansur Yavaşİsmail KüçükkayaAnkara Büyükşehir BelediyesiReferandum


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