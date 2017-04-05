Kuzey Kore'den füze denemesi

Pasifik Kuvvetler Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, komutanlığın yerel saatle 11.42'de bir balistik füzenin Kuzey Kore'nin Sinpo kenti yakınındaki tesisten fırlatıldığını ve füzenin 11.51'de Japon Denizi'ne düştüğünü belirlediği aktarıldı.



Açıklamada, 'İlk belirlemelere göre, fırlatılan füzenin orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze olduğu tespit edildi.' ifadesine yer verildi.



ABD'nin Güney Kore ve Japonya'nın yanında olduğu vurgulanan açıklamada, ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığının (NORAD) söz konusu füzenin Amerika kıtasını tehdit etmediği bilgisi de paylaşıldı.