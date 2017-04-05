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Kon'trol' Kemal

Kemal Kılıçdaroğlu onca şehidi-gaziyi yok saydı! '15 Temmuz kontrollü darbeydi' yalanını ortaya attı. Hükümeti ‘trol’lemeye çalıştı ama 'Bu da mı FETÖ değil' sorularına cevap bulamadı.

Güncel / 5 Nisan 2017 Çarşamba 03:15
Kon'trol' Kemal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör yandaşlarına kapısını açtı. Birçok kripto FETÖ'cüyü vekil yaptı. Buna isyan edenlerin CHP'den uzaklaşmasına seyirci kaldı.

15 Temmuz ihanetinde de kaçacak delik aradı. Direnen milyonlara katılmadı. Darbe bastırılınca bu kez mağdur edebiyatına sarıldı. Milleti değil, teröristleri savunmaya başladı.

Sonunda da baklayı ağzından çıkardı. '15 Temmuz kontrollü darbeydi' yalanını ortaya attı. 'Ne biliyorsan açıkla' çağrılarını cevapsız bıraktı. Sosyal medya trollerini aratmadı..

BU MU KONTROLLÜ DARBE?

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