Kılıçdaroğlu'ndan 4 maddelik açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ihanet çetesinin 15 Temmuz darbe girişimini o kadar şehit verilmesine rağmen kontrollü darbe olarak nitelendirmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini en yüksek perdeden tepki göstermişti.



SÖZLERİNİ YİNELEDİ



Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu. Sözlerinin arkasında duran CHP Lideri, 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğu yönündeki iddiasını birkaç madde halinde sıraladı:



* Meclis'te kurulan komisyonunun darbenin ana boyutunu ortaya çıkarması iktidar tarafından engellendi. Darbenin kilit bürokratları Meclis'e gelmedi. Bu bizi kuşkulandırdı.



* FETÖ'yle ilgili ana iddianameyi hazırlayan savcı görevden alındı.



* Ana çatı iddianamesine dair önemli kuşkular var. İddianamede bazı bölümler arasında kopukluklar var. Nokta nokta gidiyor, sonra üst akıl diye bir bölüm başlıyor. Bu, darbe girişimini kapatma çabası olduğu kuşkusunu ortaya çıkardı.



* 6 Haziran tarihli FETÖ terör örgütüyle ilgili iddianame var. Orada FETÖ'nün darbe yapacağı söyleniyor. Darbe yapacak güce eriştiğine dikkat çekiliyor. Peki, bu biline biline darbe niye önlenemedi?



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ