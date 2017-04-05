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"Kılıçdaroğlu kaliteli yalanlar söyle"

Başbakan Binali Yıldırım, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma töreninde konuştu. Binali Yıldırım "Kılıçdaroğlu kahvecilerle oturuyor, diyor ki evet çıkarsa kahveciler kapanacak, minibüsçülerle oturuyor evet çıkarsa minibüs hatları kapanacak, muhtarlarla oturuyor evet derseniz muhtarlıklar kapanacak diyor. Bunlara kimse inanmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu daha kaliteli yalanlar söyle" dedi.

Siyaset / 5 Nisan 2017 Çarşamba 12:31
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Başbakan Binali Yıldırım, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma töreninde bir konuşma yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İzmir Balıkesir arasını tamamen yeniledik. Hızlı tren işletmeciliğinde Türkiye Avrupa'da 6. , dünyada 8. sırada. Yat imalatında Türkiye dünyanın 3. ülkesi, bugün Türkiye'nin dört bir yanında 175 limanımız var. Bunlardan biri de Çandarlı Limanı. Bu liman bittiğinde 10 binden fazla İzmirli oradan ekmek yiyecek. Bu yol da oraya gidiyor. 1,5 milyarlık bu projeye cepten devletin kasasından para vermiyoruz. Yap-İşlet-Devlet modeliyle yapılıyor.

Her geçen gün trafikte araç sayısının artmasına rağmen kazalarda yaşanan kayıplarda yüzde 65 azalma oldu. Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Biraz sonra temelini atacağız otoyolun toplam boyu 76 km. İzmir Menemen arası daha önce bitmişti.

Kılıçdaroğlu kahvecilerle oturuyor, diyor ki evet çıkarsa kahveciler kapanacak, minibüsçülerle oturuyor evet çıkarsa minibüs hatları kapanacak, muhtarlarla oturuyor evet derseniz muhtarlıklar kapanacak diyor. Bunlara kimse inanmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu daha kaliteli yalanlar söyle! Biz 14 yılda 350 km tünel yaptık. 80 yılda 50 km tünel yapıldı. Şurada Kılıçdaroğlu'nun 1,5 yılda söylediği yalanlar bizim 350 km'lik tüneli geçer.

Bu otoyol İzmir'i Çanakkale'ye bağlıyor. Aynı zamanda Aliağa OSB'ye bağlantı var. 22 köprü, 7 viyadük, 9 köprülü kavşak, 9 hemzemin kavşak var. Bu otoyol projemizin faydaları saymakla bitmez.

BaşbakanBinali YıldırımKemal KılıçdaroğluTürkiye


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