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Kılıçdaroğlu'dan 'evet' çadırına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te 'Evet' çadırını ziyaret etti.

Siyaset / 5 Nisan 2017 Çarşamba 16:28
Kılıçdaroğlu'dan 'evet' çadırına ziyaret
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör örgütü operasyonunda yaklaşık 20 gün önce şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın Şehitkamil ilçesindeki baba evini ziyaret ederek,aileye başsağlığı diledi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından seçim otobüsü ile halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, Gaziantep Üniversitesi Bulvarı'ndaki 'evet' çadırını ziyaret etti. Ayaküstü gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu ile gençler bir süre birbirlerini ikna etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu çadırda, "Evet diyen de hayır diyen de bizim vatandaşımız" dedi. Gençler ise Kılıçdaroğlu'nu "Sizin için de evet diyoruz. İnşallah yüzde 65'le geliyoruz" diyerek uğurladı.

Tavla ile başbakana mesaj
Kılıçdaroğlu, daha sonra çevredeki vatandaşlarla sohbet ederek bir kafeteryaya girdi. Gençlerin yoğun olduğu kafede arkadaşıyla tavla oynayan Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencisi Ayşegül Dardan'ın masasına konuk olan Kılıçdaroğlu, öğrenci ile tavla oynadı. Oyunu kazanan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Rakibiniz başbakan olsa nasıl biterdi" sorusu üzerine ise "bir şey değişmez yine aynı oynardım ve yine kazanırdım" cevabını verdi.
Gezisinin ardından Kılıçdaroğlu, havaalanına hareket etti.

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Ziyaretten fotoğraflar:

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