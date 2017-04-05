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Jetler terör örgütü hedeflerini vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınma yeri ve silah mevzileri vuruldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 5 Nisan 2017 Çarşamba 12:45
Jetler terör örgütü hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi üzerine dün Bitlis kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınma yeri ve silah mevzileri vuruldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın ardından savaş uçakları üslerine döndü. Kaynak : AA

BitlisHava Harekatı


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