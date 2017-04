İki ilde PKK operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy 3 mezra, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı 7 köy ve 8 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dağlık ve ormanlık alanda terör örgütünün üst düzey yöneticiler kıstırıldı.



Hakkari ve Bingöl'de büyük operasyon başladı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy ile 3 mezrada ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.



PKK'YA OPERASYON BAŞLATILDI



Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınsu köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



'İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları mülki sınırları içerisinde 5 Nisan 2017 günü saat 03.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde Mezraları Mülki sınırları içerisine giriş çıkışlar da yasaklanmıştır.'







PKK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ORMANDA KISTIRILDI



Bingöl'ün Genç ilçesinin güneyindeki dağlık ve ormanlık alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenecek operasyon öncesi 7 köy ve 8 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Genç İlçesi güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla Genç İlçesi Dikpınar, Gerçekli, Döşekkaya, Üçgül, Kavaklı, Dedebağ ve Gözertepe köyleri ile Demirboğa, Karataş, Çekmece, Araklı Yeniler, Ekinli, Güllüce ve Bayramlı mahalleleri arasında kalan bölgede operasyonel faaliyet planlanmıştır. Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 11/C maddesi gereğince belirtilen bölgelerde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 04.04.2017 Salı günü saat 23.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.' Kaynak : AA