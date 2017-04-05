Hürriyet yazarından Kılıçdaroğlu'na sert sözler

'Bu referandumda “evet” çıkarsa bilin ki bu CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun basiretsiz ve beceriksizliğinden olur.' Bu sözler Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz'a ait.



Bugünkü köşe yazısında 'Lider dedikodu yapmaz' başlıklı bir yazı kaleme alan Yılmaz'ın gündeminde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiası vardı.



'Bu bir tek olay bile Kılıçdaroğlu'nun neden siyasette değil, emekli kahvesinde olması gerektiğini göstermeye yetiyor aslında.' ifadesini kullanan Yılmaz, 'Elinde bu kanaatini güçlendirecek ya da kanıtlayacak bir dosya olan politikacı, bunun üzerine yatmaz ya da turşusunu kurmaz.' diye ekledi.



Hürriyet yazarına göre; Bunu yapamıyorsanız, dedikodu yapıyorsunuz demektir, ana muhalefet partisinin lideri de dedikoduyla zaman harcamaz. CHP'nin doğru dürüst bir kampanya yürütemediğini ekleyen Yılmaz, kalemini keskinleştirerek şöyle devam etti: Bu referandumda “evet” çıkarsa bilin ki bu CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun basiretsiz ve beceriksizliğinden olur.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel