Hükümetten iş arayanlara 650 TL!

Hükümetin başlattığı istihdam seferberliği milyonlarca vatandaşın işe kavuşmasının yolunu açtı. Bu arada işverenler için getirilen teşvikler de girişimciye nefes aldırıyor. Özellikle 2017 yılında alınacak ilave istihdama 666 lira prim ve 106 lira vergi destekleri istihdamı hızlandırdı.



İKİ AYRI ÖDEME



Bu arada sosyal yardım alıpta çalışmak isteyenlere de nakit desteği veriliyor. 'İşe yönlendirme yardımı' ve 'İşe başlama yardımı' adı verilen bu destekler bu yıl için 650 lirayı buluyor. İŞKUR'a kayıtlı olan ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan sosyal yardım alan işsizler bir iş görüşmesine gönderilmişlerse kendilerine sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım veriliyor.



Böylece iş görüşmesine gidenlerin tüm masrafları karşılanıyor. Üstelik bu yılda üç kez yapılabiliyor.



Bu kişi görüşmeye gittiği iş yeri ile anlaşır ve işe yerleştirilirse bu kez kendisine bir ödeme daha yapılıyor. İşe başlama yardımı adı altında 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi ödeme yapılıyor. Bu yıl için tutar 548 lira.



Bu kişiler işe yerleştiklerinde aldıkları sosyal yardımlar da bir yıl süreyle devam ediyor.



Hatta işe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor.



Eğitim, gıda, kömür gibi yardımlardan daha kolay yararlanabiliyor.



KİMLER ÇALIŞAMAZ



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konularla ilgili genelgesinde şu kişilerin çalışamayacağı belirtiliyor: 3 Bedenen çalışmaya müsait olmaması, (kişinin sağlık raporlarında ya da görüşmede çalışmasını önleyen bir engellilik durumunun ya da kronik hastalığının olması) 3 Hanesinde bulunan yaşlı, engelli, hasta çocuk vb. bakıma ihtiyacı olan kişiler için kendisinden başka bakacak bir bireyin olmaması 3 İkametgahının işyerlerine günlük ulaşım sağlayacak mesafede olmaması, 3 Geçici istihdam görevlisinin yaptığı görüşme neticesinde, çalışmasına engel olan başka bir hususun varlığı.