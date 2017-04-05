Gabar'da dev operasyon: 20 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarları kabul etti.



GABAR DAĞI'NDA PKK'YA BÜYÜK DARBE



Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Gabar Dağı'nda yaşanan çatışmaları hatırlattı.



3 askerimizin şehit olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, şehitlerin kanının yerde kalmadığını, 20 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü söyledi.



Şırnak'tan kara haber 3 şehidimiz var