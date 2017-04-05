Gabar'da dev operasyon: 20 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da 3 şehidin verilmesinden sonra 20 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarları kabul etti.
GABAR DAĞI'NDA PKK'YA BÜYÜK DARBE
Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Gabar Dağı'nda yaşanan çatışmaları hatırlattı.
3 askerimizin şehit olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, şehitlerin kanının yerde kalmadığını, 20 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü söyledi.
Şırnak'tan kara haber 3 şehidimiz var