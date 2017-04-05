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Gabar'da dev operasyon: 20 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da 3 şehidin verilmesinden sonra 20 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Güncel / 5 Nisan 2017 Çarşamba 15:07
Gabar'da dev operasyon: 20 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarları kabul etti.

GABAR DAĞI'NDA PKK'YA BÜYÜK DARBE

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Gabar Dağı'nda yaşanan çatışmaları hatırlattı.

3 askerimizin şehit olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, şehitlerin kanının yerde kalmadığını, 20 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Şırnak'tan kara haber 3 şehidimiz var

ŞehitGabar DağıCumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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