Esed zulmüne dünya tepkisiz kalmadı.

ABD'den konuyla ilgili olarak son açıklama Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldi.



Tillerson, kimyasal saldırının Esad'ın 'vahşi bir barbarlıkla' hareket ettiğinin son kanıtı olduğunu ifade ederken, Suriye'nin müttefiklerine de çağrıda bulundu. 'Rusya ve İran da dahil olmak üzere onu destekleyip savunanların Esad'ın niyeti konusunda hayal görmemelerini gerekiyor' diye konuşan Tillerson, 'Kendi halkı üzerinde kimyasal silah kullanan her kimse insanlığı unutmuştur ve sorumlu tutulmalıdır' ifadelerini kullandı.



SARİN GAZI KULLANILDI



ABD'li yetkililer, Suriye'nin İdlib kentinde Rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer çok sayıdaki kişinin ölümüne neden olan kimyasal silahlı saldırıda sarin gazının kullanıldığını ifade etti.



SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ



İslam İşbirliği Teşkilatı, İdlib'deki kimyasal saldırıdan ciddi endişe duyduğunu açıkladı. Kitle imha silahlarıyla yaşanan saldırıların savaş suçu olduğu vurgulandı.



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını kınadı.



İİT genel merkezinden yapılan ve Genel Sekreter Yusuf bin Useymi'nin imzasını taşıyan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısını şiddetle kınandı.



SALDIRILAR SAVAŞ SUÇU



Suriye halkının korunması ve akan kanın acilen durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan açıklamada, 'Masum sivil insanların kitle imha silahları ve uluslararası kanunlarla yasaklanmış silahlarla öldürülmesi, yaşanan saldırıları savaş suçu düzeyine çıkardı' denildi.



REJİM ÖLDÜRÜCÜ SAVAŞ ARAÇLARINI DURDURMALI



İİT'nin Suriye halkının barışçıl taleplerini desteklediği, yaşanan sorunun çözümü konusunda Cenevre-1 olmak üzere uluslararası barış görüşmelerinin esas alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, Suriye rejiminin vatandaşlarına karşı kullandığı öldürücü savaş araçlarını durdurması gerektiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, bu gibi sorumsuz davranışların barış çabalarını baltaladığına değinildi.



Esed rejimi, bu sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, en az 100 sivil hayatını kaybederken 500 kişi de yaralanmıştı.



Kimyasal silah saldırısının ardından kurtarma faaliyetleri devam ederken, aidiyeti henüz bilinmeyen uçaklar da bir hastane ve bir sivil savunma merkezini vurmuştu.



İSTANBUL'DA PROTESTO



Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin bugün kimyasal silah kullanarak, çoğunluğu çocuklardan oluşan yüzlerce sivilin öldürülmesi protesto edildi.



Beyoğlu'ndaki Taksim Tünel Meydanı’nda saat 21.00 sıralarında toplanan grup katledilen masum sivillerin fotoğraflarını taşıdı.



Rusya Konsolosluğu’na yürüme çağrısında bulunulduğu için polis tarafından konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi alındı.



Tünel Meydanı’ndan yürümeye başlayan yüzlerce kişi tekbirlerle ve sloganla tepkisini dile getirdi. Atılan sloganlardan bazıları ‘Katil Rusya, Suriye’den Defol’ ve ‘Katil Esed, Suriye’den Defol’ şeklindeydi. Eylemcilerin arasında Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye yerleşen mülteciler de vardı.



Suriyeli çocukların, ülkelerinde katledilen yaşıtlarının cesetlerinden oluşan fotoğrafları ellerinde taşıması dikkat çekti. Eylemci grubun yürüyüşü Rusya Konsolosluğu’na yakın bir noktada polis tarafından durdurulurken, eylemciler bu noktada durup slogan atmaya devam etti.