USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,68 EURO (Alış - Satış) : 3,92 - 3,93

Engelli kadına bıçak zoruyla taciz iddiasına gözaltı

Samsun’da engelli kadını bıçakla tehdit ederek taciz ettiği iddia edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3. Sayfa / 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:51
Engelli kadına bıçak zoruyla taciz iddiasına gözaltı

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 oranında engelli olan G.E.(30) aynı apartmanda bulunan akrabalarına oturmaya gitti. Bir ihtiyaç üzerine kendi evine inen G.E., eve girdiği sırada dış kapıyı kapatmayı unutunca iddiaya göre C.Y.(39) adındaki şüpheli eve girdi. Yanındaki bıçağı çıkartan şüpheli engelli kadını tehditle taciz etti.

Engelli kadının bağırması üzerine apartmanda bulunan yakınları olay yerine gelirken, şüpheli şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı. Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri harekete geçti. 2 Nisan tarihinde gerçekleşen olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkan polisler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y. bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Şüphelinin ifadesinde “Olay yerine kiralık ev sormak için gittim. Herhangi bir cinsel saldırıda ya da tehditte bulunmadım” dediği öğrenildi. Kaynak : İHA

İl Emniyet MüdürlüğüKarşıyaka


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

İYİ DÜŞÜN TÜRKİYE!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Soner Yalçın sen ne ayaksın?

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı