Doğal antibiyotik: Gulik otu

İlkbaharın gelmesiyle birlikte Ovacık ilçesinde dağlık ve ormanlık alanlarda yetişen gulik otu, bölgedeki kadınlar tarafından toplanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde gulik otu toplamaya başlayan kadınlar, gün boyu güneşin karşısında çalışıyor. Taşlık ve çalılıklar arasında binbir zahmetle topladıkları gulik otunu torbalara özenle yerleştiren kadınlar, otun kilosunu 75 kuruştan satıyor. Zorlu ve meşakkatli bir iş yapan kadınlar, sattıkları gulik otundan günlük 50 ile 100 lira arasında para kazanıyor. Kadınlar, alıcıların çok düşük fiyat vermesine de sitem ediyor.







'KİLOSUNU 75 KURUŞTAN SATIYORUZ'



Aile ekonomisine katkıda bulunmak için gulik otu topladığını belirten Aysel Eren, zor şartlar altında çalıştıklarını ifade etti.



Sabahın erken saatlerinde uyanarak gulik toplamaya çıktığını anlatan Eren, 'Geçim sıkıntısı olduğu için güneşin altında çalışıyoruz. Gulik otunu bıçakla keserek kökünden çıkarıyoruz, torbalara koyuyoruz. Kilosunu 75 kuruştan satıyoruz. Alıcılar, biraz ucuza alıyor ama ne yapalım ekmek parası' dedi.



Nisan ve mart aylarında kendiliğinden çıkan gulik otunun birçok faydasının olduğu biliniyor. Çiriş, yabani pırasa, sarı zambak olarak da adlandırılan gulik otunun, halk arasında doğal bir antibiyotik olduğu, basur, idrar söktürücü, saç kıran, egzama, çıban, sivilce ve bazı kadın hastalıklarına iye geldiği söyleniyor.









Kaynak : İHA