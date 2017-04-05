Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Söylemezsem Olmaz' dedi

CHP'li vekilin skandal sözleri Erdoğan'ın Bursa'da da gündemindeydi. Bozkurt dün BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılmış kendini savunurken daha da vahim bir skandala imza atmıştı. Erdoğan 'Allah bile yetkilerini meleklere dağıtıyor' diyen Bozkurt için 'Bunlarda din iman yok' dedi.



İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:



'CHP'nin o malum milletvekili katıldığı televiyon programında Allah bile yetkileri dağıtıyor diyor. Sonra da şöyle devam ediyor: Siz alıp tüm yetkiyi bir Cumhurbaşkanına verirseniz o zaman ne olur.. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir Cumhurbaşkanı'nı haşa nereye benzetiyor. Kafaya bak! Bunlarda din, iman söz konusu değil. Sen bir kulu Allah ile aynı noktaya nasıl getirirsin? Bu nasıl bir terbiyesizlik? İşte bunlar böyle. Almamışlar nasibini. Kaldı ki tek adamlık diye bir şey söz konusu değil. Senin genel başkanının Başbakan ayrı partiden Cumhurbaşkanı aynı partiden olursa ne olacak? diyor. Bütün ailesini oraya yerleştirecek diyor. Çünkü bunların hayatı hep yalan. Ya biz göreve geldik, Ey Bursa! Başbakan seçildiğimizde bizim kabine kaç kişiydi biliyor musunuz? 36! Ben bunu 25'e indirdim. Niye? biz bir ülke nasıl yönetilir iyi biliriz. Ama Kılıçdaroğlu sen bu işten anlamazsın! Sana SSK'yı verdiler batırdın! İnanın buna 5 koyun verin kaybeder gelir. Buradan Bursa'dan ana muhalefetin endazeyi kaybetmiş yöneticilerine sesleniyorum: Kormkmayın! 16 Nisan'da kimseye bir şey olmayacak! Biz sizler gibi kimseyi denize dökmeyeceğiz. Güzel bir siyaset müzesi hazırlayıp sizleri oraya koyacağız.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel