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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in vefatının 20. yılında kabrini ziyaret etti.

Siyaset / 5 Nisan 2017 Çarşamba 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına sürpriz ziyaret
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MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş, vefatının 20. yılında Ankara'daki kabri başında anılmıştı.

Dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililer, Türkeş'in mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki muhtarlar toplantısını tamamladıktan sonra Külliyeden ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkeş'in kabrine sürpriz bir ziyaret yaptı.




Kaynak : İHA

Alparslan TürkeşCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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