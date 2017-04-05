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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık muhtarlarımızın 613 lira tutan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri devlet tarafından karşılanacak." dedi.

Yaşam / 5 Nisan 2017 Çarşamba 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhtarların bin 406 lira maaş aldığını ifade eden Erdoğan, 'Ama 'Bu yetmez' dedik. 'Bir de bunların Sosyal Güvenlik Kurumu primleri var, onların da karşılanması lazım.' dedik. İlgili kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar, yayımlanacak ilk kanun hükmünde kararname ile bu meseleyi çözüyoruz. Artık muhtarlarımızın 613 lira tutan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri devlet tarafından karşılanacak.' dedi.

CumhurbaşkanıSosyal Güvenlik KurumuRecep Tayyip Erdoğan


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