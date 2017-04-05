Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüsnü Bozkurt'ta tepki

Bursa'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt'un Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programındaki sözlerine tepki gösterdi.



Erdoğan' CHP'nin malum milletvekilinin lafına bak, 'Allah ile yetkilerini dağıtıyor' diyor. Sonra meleklerin görevlerini sayıyor. Sonra diyor ki, siz tüm yetkileri Cumhurbaşkanı'na verirseniz o da bir kararname imzalasa ne olur! Haşa! Bir Cumhurbaşkanını neye benzetiyor! Sen bir kulu Allah ile aynı noktaya nesin getirirsin? Bu ne terbiyesizliktir?' dedi.







Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:













CHP'LİLER BU SÜFLELERİ PENSİLVANYA'DAKİ ŞARLATANDAN ALIYORLAR

Biz CHP'lilerin bu süfleleri nereden aldığını çok iyi biliyoruz. Bunlar süfleyi Pensilvanya'daki şarlatandan alıyorlar. Onun 15 Temmuz'daki militanları dünyalarını ve ahiretlerini yakmaktan, yıkmaktan söz ediyorlar. CHP'lilere diyorum ki, bu şarlatanın yolu yol değil.



İDAM PARLAMENTODAN GEÇTİĞİNDE BEN BUNU ONAYLARIM



İdam parlamentodan geçtiği zaman ben de onaylarım. Benim 249 şehidimin adına affetme yoktur. Biliyorsunuz sayın Kılıçdaroğlu 'evet' dedi. Bahçeli'nin ve sayın Başbakanın tavrı belli. Ben bunu onaylarım.

Bursa Sultan Orhan döneminden bu yana daima bu milletin zafer müjdecisi olmuştur. Bursa 16 Nisan'da yeni yönetim sisteminin müjdecisi olmaya hazır mı? Ana muhalefetin başındaki zat ve avaneleri de bu şekilde içi boş konuşuyorlar. Bunlar adeta bir yalan makinesi. Birisi çıktı ne diyor: 16 Nisan'da evet çıkarsa bunları İzmir'e kadar kovalar, denize dökeriz diyor. Yahu senin haddine mi? Önce terbiyeni takın, ahlâksız! Seni Samsun'a çıkarmaz benim Samsunlu kardeşim! Sen Sivas'a giremezsin bu kafayla! Amasya'ya giremezsin! Ankara'dan geçemezsin. Sen kimi İzmir'den denize döküyorsun yahu! Sen bu ülkenin evet diyen evlatlarını ne zamandan beri bir Yunan gibi görmeye başladın yahu! Aynaya bak aynaya!Genel başkanları çıkmış bu ifadelerin doğru olmadığını söylüyor. Ey Kılıçdaroğlu senin bir genel başkan olarak yapman gereken ne biliyor musun, onu da öğreteyim sana. Bu adamı kesin ihraç etmen! Bu ülkede hayır diyen ne kadar saygınsa evet diyen de o kadar da saygın olmalı. Sana bir de demokrasi dersi verecek değilim Bursa'da. Çıkmış muhtarlığı kapatacakmışım diyor. Biz nasıl sandıktan geliyorsak muhtarlar da sandıktan geliyor. Ana muhalefetin başındaki zat bunu da bilmiyor. Bugün 2 bin muhtarla gerçekten güzel bir toplantı yaptık. Hepsinin size çok selamı var. Eski genel başkanları da çıkıyor, 16 Nisan'da hayır çıkarsa düşmanı İzmir'e dökmüş kadar sevineceklerini söylüyor! Yazıklar olsun. Bu işi biraz biliyordu zannediyordum ama anlaşılan o ki onun da artık kayışlar eskimeye başladı.Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Kılıçdaroğlu sustum, sustum, sustum. Ama şimdi açıklayacağım. Gece 01.30 gibi Marmaris'ten Yeşilköy'e indim. Oraya geldiğimde baktım ki, halkım bizi orada bekliyor. Çağrımıza icap etmişler, meydanlara dolmuşlar. Orada hitap ettik, oturduk durum değerlendirmesi yaptık. İstanbul Valimiz, vekatelen Genelkurmay Başkanlığı'na atadığımız Ümit Paşa bir değerlendirme yaptık. Bir öğrendim ki saat 11.30'da Kılıçdaroğlu havaalanına gelmiş. Fakat sonra kaybolmuş. Daha sonra öğrendik ki Bakırköy belediye başkanının evine gitmiş. Hani sen bir zamanlar diyordun ki, bu ülkede darbe olursa ilk tankın üstüne ben çıkarım. Hani ne oldu? Niye kaçtın gittin? Demek ki bunlarda laf bol. İstanbul'da bir genç Sabri'miz 36 yaşında tankın altına kendini atıyor. Tank üzerinden geçiyor. O yılmıyor, arkadan ikinci tank geliyor, ikinci tankın altına da atıyor kendini. Orada kolu ayakları darbeler yiyor. Sen bir Sabri dahi olamazsın! Korkaklar zafer anıtı dikemez!CHP'nin malum milletvekilinin lafına bak, 'Allah ile yetkilerini dağıtıyor' diyor. Sonra meleklerin görevlerini sayıyor. Sonra diyor ki, siz tüm yetkileri Cumhurbaşkanı'na verirseniz o da bir kararname imzalasa ne olur! Haşa! Bir Cumhurbaşkanını neye benzetiyor! Sen bir kulu Allah ile aynı noktaya nesin getirirsin? Bu ne terbiyesizliktir? Seçilecek olan bir Cumhurbaşkanı, senin genel başkanın diyor ki, 'Başbakan başka partiden, Cumhurbaşkanı başka partiden, bunlar kavga ederlerse ne olacak?' diyor. Kavga etmesinler diye birleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı da bunu tek başına yönemiyor. Yanına bir tane, iki tane bilemedin üç tane yardımcı alacak. Kabine kuracak. Bütün ailesini diyor oraya yerleştirecek. Bunların hayatı hep yalan. Biz göreve geldik. Başbakan seçildiğimizde bizim kabine kaç kişiydi biliyor musunuz; 36. Ben bunu 25'e indirdim. 36'yı fazla gördüm.