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Cevahir AVM önünde ‘evet’ çadırına saldırı!

İstanbul Şişli’de bulunan Cevahir AVM önündeki ‘evet’ çadırına su şişesiyle saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Güncel / 5 Nisan 2017 Çarşamba 16:13
Cevahir AVM önünde ‘evet’ çadırına saldırı!

İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM önündeki 'evet' çadırına saldırı yapıldı. AK Parti'nin AVM önüne kurduğu çadıra gelen bir kişi masa ve sandalyelerin bulunduğu çadırın üzerine su şişesiyle saldırdı.

Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda T.O. isimli bir kişi gerçekleştirdiği saldırı sonrası polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesine başvurulan T.O., tepki göstermek istediğini, amacının saldırı olmadığını ileri sürdü. Şüpheli hakkında 'siyasi düşünceyi engelleme' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Kaynak : Sabah

Ak PartiSaldırı


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