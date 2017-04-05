Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sancaktepe'de Samandıra Saat Kulesi meydanındaki 'hayır' çadırını ziyaret etti. Çadırı ziyaret eden Bakan Bozdağ, çadırdakilerle bir süre sohbet etti.



ERDOĞAN DA ZİYARET ETMİŞTİ



Erdoğan, 28 Mart günü önce Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan Evet standını ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Evet standının hemen yakınında kurulan Hayır standını ziyaret etti.



Erdoğan, kurulan çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika sohbet etmişti.





Kaynak : İHA