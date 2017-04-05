Bahar alerjisi uyarısı

Bahar aylarının gelmesi ile mevsimin doğal şartlarından ortaya çıkan polenler, alerjik bünyesi olan insanlara sıkıntılı anlar yaşatıyor. Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Yeşildağ, bahar döneminde sık görülen polen alerjisinden korunmanın en kolay yolunun, alerjenlerden uzak durmak olduğunu söyledi.



Bahar döneminde polen alerjisinin çok sık görüldüğüne dikkat çeken Yeşildağ, halk arasında bahar alerjisi, saman nezlesi veya yaz gribi olarak bilinen alerjik rinite karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Alerjik rinitinin, duyarlı olunan alerjik madde ile temasından sonra ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Dr.Yeşildağ, alerjik sorunların önemsenmesi gerektiğini, önemsenmemesi halinde beraberinde başka rahatsızlıkların da baş göstereceğini dile getirdi.



POLEN ALERJİSİ NASIL OLUŞUYOR?



Polen alerjisinin, polen gibi çevrede bulunan alerjik maddelerin burun içyüzüne yapışmasıyla oluştuğunu anlatan Dr. Yeşildağ, “Burun duvarına yapışan polen maddeleri mikrobik olmayan iltihaba, o da alerjiye yol açıyor. Vücut bu alerjiye karşı vücut direncini arttırmak için bir madde salgılar. Histamin ismi verilen bu madde de vücutta çeşitli rahatsızlıkların görülmesine neden olur” diye konuştu.



BELİRTİLERİ NELERDİR?



Alerjik Rinitinin bazı belirtileri olduğunu da dile getiren Dr. Yeşildağ, “Başta bahar alerjisi olmak üzere tüm alerjilerin bazı belirtileri vardır. Eğer art arda hapşırma, sürekli nezle hali, burun akıntısı ve tıkanıklığı, gözlerde yanma ve sulanma oluyorsa en kısa zamanda doktora gidilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır” dedi.



ALERJİK RİNİTİ OLAN HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER NELERDİR?



Alerjik Riniti bulunanların polenlerin çok yoğun olduğu zamanlarda dışarıya çıkmaması, çeşitli tıbbi önlemler alması gerektiğini vurgulayan Dr. Yeşildağ, “Bahar alerjileri dikkate alınmazsa beraberinde sık rastlanan ciddi sağlık problemlerine neden olacaktır. Ayrıca kişinin yaşam kalitesini de azaltır. Polen alerjisi bulunan kişiler polen taneciklerinin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı, pencere ve kapıları açmamalıdır. Tatil yöreleri polenlerin az olduğu yerlerdir. Yıkanan elbiseler dışarıda kurutulmamalıdır. Polenin en az görüldüğü zamanlar sabah saatleri ve yağmurdan sonraki dönemdir. Otomobillerde ise polen tutan filtreler tercih edilmeli, evde ağır kokular ve naftalin gibi maddeler kullanılmamalıdır” dedi.



Kaynak : İHA