Ali İsmail Korkmaz davasında karar

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna 7 ay 15 gün, fırıncıya 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yargıtay daha önce verilen davayı bozmuştu.
Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna 7 ay, fırıncıya 6 yıl hapis cezası verildi.
Eskişehir'deki Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile ilgili davada karar çıktı.
Daha önce Yargıtay'ın bozma kararının ardından beraat eden polis memuru, bu kez 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanık fırıncı da 6 yıl 8 aya mahkum oldu.