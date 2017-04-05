Ali İsmail Korkmaz davasında karar

Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna 7 ay, fırıncıya 6 yıl hapis cezası verildi.



Eskişehir'deki Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile ilgili davada karar çıktı.



Daha önce Yargıtay'ın bozma kararının ardından beraat eden polis memuru, bu kez 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanık fırıncı da 6 yıl 8 aya mahkum oldu.