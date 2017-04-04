Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklardan biri dikkatlerden kaçmadı.



15 Temmuz gecesi, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düzenlenen operasyonu yöneten Zekeriya Kuzu'nun oğlu da iddianameye girdi.



CUNTACI KOMUTANA KORUMALIK YAPTI



Kuzu'nun İncirlik Üssü'nde görevli oğlu Muhammet Emrah Kuzu'nun darbe girişimi gecesi üs komutanı cuntacı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın korumalığını ve şoförlüğünü yaptığı belirtildi.







SİLAHLA NÖBET TUTTU



Filo binasında silahlı olarak ve namlusuna mermi sürülmüş vaziyette nöbet tuttuğu belirtilen Muhammet Emrah Kuzu'nun üs komutanının telefon ve evrak işleriyle birebir ilgilendiği ifade edildi.







BİR NUMARALI ŞÜPHELİ FETULLAH GÜLEN



İddianamede yer alan tüm isimler; 'Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Hakan Karakuş, Ömer Faruk Harmancık, Ahmet Tosun, Mehmet Dişli, Mehmet Fatih Çavur, Gökhan Maldar, Ali Durmuş, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Osman Doğan, Mustafa Barış Avıalan, Mehmet Fatih Özkan, Özcan Murat Doğan, Fatih Yarımbaş, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Ali Eraslan, Gökhan Şahin Sönmezateş, Muzaffer Düzenli, Aydemir Taşçı, Turgay Sökmen, Murat Koçyiğit, Haluk Şahar, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Müslüm Macit, Uğur Uzunğlu, Mehmet Çetin Kaplan, Ertan Koral, Ekrem Aydoğdu, İlhami Aygül, Mehmet Yurdakul, Mustafa Özkan, Oğuz Alper Emrah, İlker Hazinedar, Selahattin Yorulmaz, Mustafa Konur, Yücel Canbolat, Adem Kırcı, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Erdem Erdoğan, Fatih Şen, Aziz Ersel Emanet, Ahmet Özdemir, Ceyhan Karakurt, Yıldıray Korkmaz, Ümit Şeker, Efrail Saltabaş, Cengiz Atak, Ferat Erten, Erdinç Kurt, İrfan Altuntaş, Mutlu Ferik, Hamdi Çıplak, Yücel Özcan, Ahmet Çamoğlu, Murat Tekin, Levent Emre Çiçek, Süleyman Mert, Ekrem Kandur, Mahmut Sil, Zübeyir Güler, Erdoğan Durgun, Mustafa Balcı, Kübra Arpaguş, Abdullah Demir, Alper Kalın, Uğur Bozkurt, Murat Gümüş, Osman Sivlim, Ali Soylu, Hasan Baysar, Kağan Polat, Fatih Aydemir, Murat Kale, Fatih Arık, Özay Cödel, Halil Burak Balcı, Hasan Alp Koruyucu, Mustafa Özel, Mevlüt Öncel, Işın Ceylan, Gökhan Karabacak, Halit Çetin, Murat Fırat, Mustafa Zelbey, Fatih Koçak, Yakut Gündüz, Muhammet Saka, Muhammet Kıvrak, Fatih Suçatı, Göksel Bayram, Yunus Dağcı, Ramazan Dede, Yücel Lökeşe, Sinan Turğan, Fatih Pancar, Zeki Güngör, Ali Murat Karakaş, Samih Özçelik, Hüseyin Aslanbay, Hasan Çalmaz, Sedat Koçyiğit, Sezer Gülşen, Yılmaz Bahar, Mesut Güney, Burak Kolukısa, Ali Uçar, Mustafa Kozak, Ömer Vurgun, Fatih Özcan, Köksal Demirtuğ, Abdüssamet Kara, Yahya Baştan, Mikail Tuğcıoğlu, Oğuz Haksal, Kenan Comart, Fatih Kahraman, Mehmet Veske, Yakup Yiğit, Mustafa Turgay, Gökhan Gerboğa, Yunus Emre Hoşoğlu, Hüseyin Mermer, Mehmet Cantürk, Ali Tiryaki, Ozan Turanlı, Selçuk Yavuz, Mehmet İhsan Akça, Resul Metin, Mehmet Zahid Çelik, Ahmet Oğuzhan Yıldız, Kadir Saraç, Hüseyin Demiral, Mehmet Ali Taşkıran, Orhan Kuzucu, Ertuğrul Cihat Sungur, Fatih Aslantaş, Bülent Kaya, Adnan Arıkan, Abdurrahman Ökmen, Mesut Açıkgöz, Fatih Yapıcı, Bünyamin Özbek, Seyyit Hamza Taştan, Abdullah Erdoğan, Fatih Kaya, Mustafa Avşar, Melih Albayrak, Şahin Karatekin, İbrahim Gerboğa, Ferhat Keten, Hamza Karaduran, Tuncer Nergiz, Cumali Pusat, Ertuğrul Özdemir, Tuğrul Fikret Duran, Hasan Saltan, Alparslan Şahin, Mustafa Ertürk, Nazif Baysal, Murat Taşar, Safa Sefer Güleroğlu, Ramazan Aytekin, Reşat Bora, Nail Sarıaltın, Faruk Yusufoğlu, İsrafil Bedir, Erdem Bafralıoğlu, Serkan Çalışkan, Ferdi Öter, Ulu Hüseyin Hançer, Yıldırım Kılıçarslan, Ertuğrul Dinçer, Metin Çerkezoğlu, Murat Çakır (1990 doğumlu), Murat Çakır (1984 doğumlu), Nevzat Bilir, Caner Çamoğlu, Mustafa Özbek, Abdullah Özbekler, Burak Ceylan, Selahaddin Yıldız, Muhammet Çağrı Şener, Ersin Eryiğit, Orhan Kahraman, Timur Özgen, Ümit Erim, Hüseyin Yılmaz, Fahri Yavuz, Burak Kuru, Muhammed Muzaffer Durmaz, Mehmet Ceylan, Murat Çınar, Ömür Yongacı, Bircan Ermaya, Oğuz Kaan Ayran, Süleyman Ekşi, Zayit Kasabalı, Mustafa Can Mengül, Cemal Tazesavaş, Uğur Akyılmaz, Eren Kaçgan, Celal Onat, Hakan Doğan, Adem Altuğ Acartürk, Gökhan Yakut, Suat Fatih Karadağ, Abdullah Berşah Kül, İsmail Keskin, Harun Olgun, Fatih Kahraman, Emin Albayrak, Ahmet Bahadır Özmen, Ömer Faruk Alp, Raif Can Dursun, Ünsal Canboğal, Muhammed Suheyl Serdaroğlu, Melih Döner, Sinan Alvur, Sinan Öztürk, Erkan Çoban, Habib Sarıahmetoğlu, Taner Doğan, Mehmet Özkan Hanilçi, Yunus Kılıçarslan, Eyyüp Ergül, Selim Demir, Mehmet Köse, Kadir Bekmez, Gürcan Coşkun, Ali Rıza Eken, Mehmet Güngör, Mustafa Bağatur, Telat Aktaş, Mehmet Oruç, Sabahattin Tigu, Halil İbrahim Yurdusev, Selim Hakan Taş, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Mustafa Erez, Münir Işık, Özgür Ötkün, Merve Duğan, Cevdet Türkeli, Lale Işık, Engin Yüksel, Hasan Kepez, Hüseyin Tanju Taşkıran, Melih Yılmaz, Ali Mert Tüfekçi, Halil İbrahim Güçlü, Ahmet Cebel, Mustafa Karadere, Buğra Baldan, Harun Nihat Aşık, Samet Avşar, Muratcan Işık, Onur Ünal, Enes Coşkunçay, Ertuğrul Güven Birlik, İbrahim Yılmaz, Ahmet Sarıkaya, Coşkun Bardakcı, Enes Taştan, Feyyaz Karakaş, Nihat Çırakoğlu, Mehmet Feyzi Ünal, Mahmut Tülüce, Abdullah Gençay, Can Kaya, Rüştü Emre Sabancı, Mahmut Açıkbaş, Tahir Neşet Öncü, Muhammed Cihan Aydın, Furkan Öztürk, Mesut Aşkın, Eren Çalışkan, Özer Zeren, Aydın Nevzat Özkan, Hüseyin Polatcı, Ömer Dolay, Mustafa Ertuğrul, Serdar Nergiz, Mustafa Altunay, Kamil Çetin, Ahmet Pala, İlhami Yıldız, Selim Tosun, Onur Kahveci, Raşit Öksüz, Okan Ayday, İsmail Küçükberber, Yasin Tuncar, Zekeriya Kaleli, Fahri Ünver, Şevket Aydemir, Şuayip Aksoy, Muhammed Osman Haktanır, Murat Yazıcı, Ramazan Cingöz, Ekrem Malkoç, Kadir Okur, Emre Sakarya, Yavuz Selim Özberk, Bekir Dirmit, Zeynel Abidin Öztürk, Celal Keçelioğlu, Emre Vurmaz, Bünyamin Bozkurt, Abdullah Can, Ahmet Tarık Kaya, Erkan Durmuş, Faruk Solmaz, Hamza Beyret, Veli Karakuş, Mesut İleru, Mehmet Fatih Canal, Mehmet Özçete, Mert Keskin, İbrahim Halil Kaya, Fatih Koç, Osman Bekar, Ercan Dağhan, Berat Ölçer, Yunus Yalçın, Erkan Muzafferiyet, Abdulbaki Ayday, Adem Gül, Fatih Arslan, Ahmet Taşhanlıoğlu, Yavuz Çevrük, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru, Cemal Akyıldız, Erhan Baltacıoğlu, Engin Yetkin, Yaşar Keskin, Olgun Acuce, Mustafa İllez, Mehmet Teoman Kalmaz, Mehmet Kaya, Ahmet Ufuk Yener, Adem Emiroğlu, Mesut Bayar, Haran Eraslan, İbrahim Mesut Yılmaz, Ferhat Akbulut, Ferdi Dal, Ahmet Gökten, Yasin Göbütoğlu, Özgüç Güneş, Hasan Akın, Cumaali Ünal, Abdullah Bingöl, Aydın Uyan, Yasin Çetin, İbrahim Yaman, Zafer Şinik, Sinan Sarı, Faruk Altınok, Eyüp Mert, Ümit Özdemir, Raif Fakı, İsmail Boyacı, Mustafa Gökhan Türer, İsmail Hakkı Özveren, Burcu Doğan, Metin Keleş, İbrahim Çalışkan, Burhan Yaranç, Cihan Cengiz, Enes Yeşilkütük, Ümüt İnce, Fatih Zeki Sungur, Mehmet Ateş, Erdal Ertural, Gökhan Gültekin, Süleyman Zengin, Nuri Özcan, Hüseyin Görgülü, Mehmet Karakoç, Fevzi Kılıç, Samet Acar, Emre Durgunlu, Serkan Alkaç, Mesut Üstüncan, Ali Kahrıman, Faruk Yayabaş, Serhat Yıldırım Sayın, Burak Öztürk, Serkan Alaca, Hakan İlhan, Adem Çakır, Selçuk Çetin, Mehmet Özkul, Bekir Ercan Van, Orçun Kuş, Eyüp Bahadır Pekince, Yavuz Çam, Ferdi Evcimik, Osman Yılmaz, Erhan Gazioğlu, Murat Altay, Hasan Kargın, Hızır Özyuva, Fatih Akbulut, Devrim Ağırağaç, Bülent Toygar, Hamza Aras, Mesut Baytürk, Mehmet Afşar, Halil İbrahim Özdemir, Muhammet Emrah Kuzu, Emre Ateş, Suat Murat Semiz, Recep Ünal, Dursun Pak, Abdurrahman Arslan, Volkan Boy, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Recep Sami Özatak, İdris Aksoy, Serdar Gülbaş, Necip Yılmaz, Osman Nuri Gür, Aydın Gündüz, Ercan Dursun, Uğur Buldu, Murat Yalçınel, Kemal Akçınar, Fikri özgür, İlhan Karasu, Yücel Topçu, Murat Karakuş, Devrim Orhan, Ayhan Çatıkkaya, Merut Yurtdan, Recep Baykal, İsmail Aslan, Emine Gülşen Torunoğlu Aslan, Veli Bilgin, Tunahan Özarslan, Eyüp Has, Mustafa Aydın, Şükrü Ekmekci, İbrahim Koçak, Günay Köroğlu, Temel Karagöz, Caner Gökçeoğlu, Ali Pehlivan, Burak Deniz, Eray Kızıltaş, Hüseyin Arı, Salih Celil Çakıcı, Mikail Kaynak, Erhan Balcı, Zafer Güner, Hakan Tayyare, Gökmen Tarhan, Namık Karkaç, Ozan Gülertan, Mustafa Şahin, Tuğrul Cılız, Murat Bayrakçeken, Serkan Aydın, Ahmet Sürmen ve Hasan Balcı.'