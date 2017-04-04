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Uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri

Uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Her gün artan benzen görüntüler karşısında tedirgin olan çevre halkı ise yetkililerden yardım istedi.

3. Sayfa / 4 Nisan 2017 Salı 09:25
Uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri
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Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Esenyurt'un en yoğun caddelerinden biri olan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde gündüz saatlerinden çekilen görüntüler, 'bu kadarına da pes dedirtti'. Kullandıkları maddenin etkisiyle kendilerinden geçen gençler, çevredeki vatandaşları da tedirgin etti.

Yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kerim Özer isimli vatandaş, “Her yerde böyle. Herkes yan yatıyor. Çoluğumuz çocuğumuzun elinden tutmuşuz bırakamıyoruz. Her yerde böyle yazık günah” diye konuştu.

Kafe işleten bir başka vatandaş ise madde kullanımının yaşının düştüğüne dikkat çekerek, '13 yaşında kadar düşmüş durumda. Her gün onlarcasını kafemizin tuvaletinden çıkartıyoruz' ifadelerini kullandı.





Kaynak : İHA

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