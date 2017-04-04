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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca Sinat, Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünce kullanılan sığınak, barınma yeri ve iki silah mevzisi vuruldu, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 4 Nisan 2017 Salı 12:38
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında sığınak, barınma yeri ve iki silah mevzisi vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçaklarınca Sinat, Haftanin bölgelerine düzenlenen harekatla sığınak, barınma yeri ve iki silah mevzisi vurulurken, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın ardından jetler üslerine döndü. Kaynak : AA

IrakHava Harekatı


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