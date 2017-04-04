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THY'den yolculara indirim müjdesi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ​ yolcular, İstanbul çıkışlı Avrupa'daki 25 destinasyona, 1 Mayıs-20 Haziran'daki seferler için 3-13 Nisan'da internetten satın alacakları biletlerle her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek..

Ekonomi / 4 Nisan 2017 Salı 15:46
THY'den yolculara indirim müjdesi

Türk Hava Yolları (THY), transfer merkezi İstanbul ile Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 25 destinasyon arasında, uygun fiyatlarla seyahat imkanı sağlıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda 3-13 Nisan'da satın alacakları biletler ile 1 Mayıs-20 Haziran'daki seferlerde, her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecek.

Her şey dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.Yolcular, kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

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