Şırnak şehitlerinin isimleri belli oldu

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı’nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirmeleri sonucu, 3 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.



Valilik, bölgedeki operasyonda 5 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Hain tuzakla şehit düşen askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.



Konya Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk

Giresun Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl

Kahramanmaraş Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yavşan



ŞEHİT ATEŞİ GİRESUN'A DÜŞTÜ



Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün acı haberi Giresun'a ulaştı. Ailesi İstanbul'da ikamet eden şehidin yaklaşık 15 yıl önce annesini kaybettiği öğrenildi. Ayşegül Bingöl ile evli olan Şehit Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün Eylül isminde bir de kızı bulunuyordu.







KONYALI ŞEHİDİN BABAOCAĞINDA YAS VAR



Şırnak Gabar Dağı bölgesi Güneşli Mevkisinde yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütünün araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Yunus Ertürk'ün acı haberi Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğruöz Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. İki yıllık asker olduğu öğrenilen 1 çocuk babası 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk'ün şehit olduğu haberi eve giden Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı ve Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından verildi.





Aileye haber verilmesi sırasında sağlık görevlileri de hazır bulundu. Şehit haberini alan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk'ün babası Mehmet, annesi Ayşe ve eşi Firdevs Ertürk gözyaşlarına hakim olamadı. Türk Bayrağı asılan şehidin baba ocağına çok sayıda vatandaş taziye ziyaretinde bulundu. Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş tarafından evde Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Yunus Ertürk'ün Asya isminde 1 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.



Öte yandan, şehit olan Yunus Ertürk'ün annesi Ayşe Ertürk ve kız kardeşi Firdevs Ertürk'ün dün gece rüyalarında Yunus Ertürk'ün uçtuğunu gördüklerini söylediği öğrenildi.







ŞEHİDİN BU YAZ DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Şırnak Gabar Dağı'nda Şehit Piyade Er Bayram Kardaş operasyonunda bölücü terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan'ın (22) acı haberi baba ocağına ulaştı.



Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ikamet eden Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan'ın şehadet haberi, Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, Jandarma Komutanı Çağatay Anıl Yazıcı ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş tarafından ailesine verildi. Oğullarının şehadet haberini alan anne Zeliha ile baba Kazım Yavşan fenalık geçirdi. Şehidin nişanlı olduğu, yeni izinden döndüğü ve yazın düğünü olacağı öğrenildi.















