Rusya saldırısının canlı bomba eylemi olduğu açıklandı

Rus yetkililer, St. Petersburg metrosunda gerçekleştirilen terör saldırısının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini açıkladı.



Reuters'ın haberine göre 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, trenin üçüncü vagonunda patlayıcıyı infilak ettiren kişinin ceset parçalarının bulunduğu, kimliğinin belirlendiği fakat şimdilik açıklanmayacağı bildirildi.



Öte yandan CNN International'ın haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da saldırının bir intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.



Kırgız makamları, bu sabah yaptığı açıklamada saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu duyurmuştu.