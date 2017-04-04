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Rusya saldırısının canlı bomba eylemi olduğu açıklandı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının bir intihar eylemi olduğu açıklandı.

Dünya / 4 Nisan 2017 Salı 13:23
Rusya saldırısının canlı bomba eylemi olduğu açıklandı

Rus yetkililer, St. Petersburg metrosunda gerçekleştirilen terör saldırısının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, trenin üçüncü vagonunda patlayıcıyı infilak ettiren kişinin ceset parçalarının bulunduğu, kimliğinin belirlendiği fakat şimdilik açıklanmayacağı bildirildi.

Öte yandan CNN International'ın haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da saldırının bir intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kırgız makamları, bu sabah yaptığı açıklamada saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu duyurmuştu.

İşte o saldırgan İşte o saldırgan Rusya Başsavcılığı: Olay terör saldırısı Rusya Başsavcılığı: Olay terör saldırısı St. Petersburg metrosunda patlama St. Petersburg metrosunda patlama

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