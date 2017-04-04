Muharrem İnce'nin geri vites yaptığı anlar

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsuz Bölge programına konuk olan CHP'li Muharrem İnce canlı yayında zor anlar yaşadı.



Muharrem İnce "Lokantalar, muhtarlıklar kapatılacak" iddiasını canlı yayında da sürdürünce Ahmet Hakan CHP'li İnce'ye " Niye lokanta kapatsın, niye muhtar kapatsın? Nereye dayandırıyorsunuz? Gösterin bana..." sorusunu yöneltti.



"METNİ YANIMDA GETİRMEDİM"



Muharrem İnce bir o tarafa bir bu tarafa baktıktan sonra Ahmet Hakan'ın sorusuna "Metni yanımda getirmedim. Okusak bile çok uzun sürer kimse anlamaz." diye cevap verdi.