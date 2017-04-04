Mete Yarar: Erdoğan 3 kez ölüm tehlikesi atlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı toplantıda söylediği "15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi" sözleri çok tartışıldı.



"ERDOĞAN 3 KEZ ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATTI"



Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece 3 kez ölüm tehlikesi atlattığını belirterek, "kontrollü darbe" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Mete Yarar bu tehlikeleri şöyle sıraladı:



BİRİNCİSİ: MARMARİS'İ HEMEN TERK ETMEDİ



Ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. CHP'li vekiller de AK Partililerle birlikte bütün dünyaya bunun bir darbe girişimi olduğunu anlatmaya gitmemişler miydi? O zaman ne oldu da fikriniz değişti?



Kontrollü darbede dediğinizde neyi kontrol etmeye çalışırsınız? Darbeye girişenleri kontrol etmeye çalışırsınız.



Yaşadığı olaylara baktığınızda, Cumhurbaşkanı'nın atlattığı 3 tane fiili ölüm tehlikesi var. Ben üç tanesini sayayım. Birincisi Marmaris'i boşaltmıyor. "Başıma bir şey gelecekse de burayı karargah olarak kullanacağım" diyor. Yeri deşifre oluyor, yerini söylüyor ve saat ikiye kadar yerinde kalıyor. Bu büyük bir tehdittir.



İKİNCİSİ: HELİKOPTERLE KÖR UÇUŞ YAPIYOR



İkincisi, helikopter kalkması sırasında pilota "havadayken saldırıya uğraya bilir miyiz?" diye soruluyor. Uğrayabiliriz deyince "Ne yapmamız gerekiyor?" deniliyor ve kör uçuşla ağaçları süpürerek alçak uçuş yapılıyor. Gecenin karanlığında bir helikopterle hiç yapılmaması gereken bir uçuş yapıyorlar.



ÜÇÜNCÜSÜ: HER ŞEYE RAĞMEN İSTANBUL'A İNİYOR



Üçüncüsü, uçak İstanbul'a ulaştığında pilot inemeyeceğini, pistte herhangi bir engel olabileceğini söylüyor ve Cumhurbaşkanı "hayır ineceğiz" diyor. Ankara'ya da gidebilirdi. Bunun neresi kontrollü darbe girişimi?