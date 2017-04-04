Kurtulmuş'tan CHP'li Bozkurt'a: Haddini bil, edepsizlik yapma

Ordu'da referandum çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu'nun 19 ilçesinin 746 mahalle muhtarı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen yemeğe AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, parti yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı.



Burada bir konuşma yapan Başbaktan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 'Diyelim ki ‘evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz' sözlerine sert tepki gösterdi. CHP Milletvekili Bozkurt'a “Tarihi tersinden okumayın, haddini bil, edebini bil, otur oturduğun yerde” diye tepki gösteren Kurtulmuş, “Bu millet bir kere gavurları İzmir'den denize döktü. Emperyalistleri ve uşaklarını hep beraber bir araya gelerek aynı bayrağın altında aynı vatanın evlatları olarak denize döktü. Bir daha Allah bu millete öyle bir gün göstermesin. Ama gerekirse bu millet emperyalistleri ve uşaklarını nasıl defedeceğini 15 Temmuz akşamı göstermiştir. Gerekirse her partiden, AK Parti'den, CHP'den, MHP'den bütün vatan evlatları bir araya gelir, emperyalistlere ve uşaklarına haddini bildirir. Ama maalesef ki, sadece bir referandum kampanyasında ucuz ve pespaye bir malzeme yapmak için bu milletin o şerefli tarihini, milli İzmir zaferini hiç böylesine kötü bir şekilde kullanmayın” diye konuştu.



“CHP bu hadsizliği temizlesin”



Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu milletvekilinin söylediği sözlerden dolayı gerekenin yapılacağını ifade ettiğini öğrendiğini ifade ederek, “Kendisine teşekkür ederiz. Ancak sadece teşekkür etmek ötesinde bir şey daha tavsiye ederiz. Bu densizliği, bu hadsizliği gerekli disiplin mekanizmalarını da çalıştırarak millete göstersinler” ifadelerini kullandı.



“Bu Milletvekiline en büyük cevabı 16 Nisan'da millet verecektir”



16 Nisan'da ‘evet' çıkması halinde bu sonucun kabullenilmesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi: “Bunlar kendilerine yaramayan hiç bir seçim sonuçlarını kabul etmezler. Biz Türkiye'de hangi seçimde, bizim en aykırı noktamızda birisi millet tarafından seçilir ya da bir seçim sonucu ortaya konulursa başımızın üstüne. Hangi seçimde hangi sandıkta milletimiz hangi sonucu çıkartıyorsa en iyisini milletimiz bilir. Bu referandumda da ilk günden beri onu söylüyoruz. Milletimiz hangi taraftaysa başım gözümüz üstün kabul ediyoruz. Ama maalesef klasik eski Türkiye kafası buna alışık olmadığı için adam utanmadan diyor ki eğer evet derseniz evet diyenleri denize dökeriz'. Yok böyle bir şey. Gerekli cevabı milletimiz hiç şüpheniz olmasın çok kuvvetli bir şekilde evet, evet, evet diyerek gerekli cevabı verecektir.” Kaynak : İHA