Korkulan oldu! Kimyasal katliam

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğünü, aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söyledi.



İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırdı.



15 kişi Türkiye'ye getirildi

Gazdan etkilenenlerden kritik durumdaki biri erkek, kalanı kadın ve çocuklardan oluşan 15 kişi, ambulanslarla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.



Esed rejimi, son 10 günde üç kere sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi. 25 Mart'ta Hama'nın Latamne beldesinde 2 sivil ölmüş, 30'u gazdan etkilenmişti



İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırı, 20 sivili zehirlemişti.



Han Şeyhun'da ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.



İdlib'de hastane vuruldu

İdlib'de hava saldırısı düzenlenen hastane de kullanılamaz hale geldi. Saldırıda, tedavi gören hastalar da yaralandı.



Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Maret en-Numan ilçe merkezinde hizmet veren Ulusal Hastane, TSİ 19.00 sularında savaş uçakları tarafından vuruldu.



İlçenin haber ajansı Marre el-Yavm yetkilisi Mesut Beşşura'nın AA'ya verdiği bilgiye göre, bombardımanda hastanede tedavi gören 10 sivil yaralandı.



Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki 120 yatak kapasiteli hastane de kullanılmaz hale geldi.



Şam'daki hava saldırılarında 32 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az 32 sivil hayatını kaybetti.



Suriye'nin başkenti Şam'daki sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, kentin doğusunda, rejim kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesi ve Kabun Mahallesi, dün sabah saatlerinden bu yana 60'tan fazla hava saldırısının hedefi oldu.



Engelli sağlık merkezi vuruldu

Dünkü saldırılarda Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde bulunan engelli sağlık merkezi de vurularak, kullanılamaz hale getirildi.



Muhalifler, rejimin yoğun saldırılarına karşılık geçen ay, Doğu Guta bölgesinin Cobar Mahallesi'nden ilerleyerek, kent merkezinin doğusunda yer alan kuşatma altındaki Kabun Mahallesi'ne ulaşmıştı.



Böylece, Doğu Guta ile Kabun ince bir hat üzerinde birleştirilmişti. Bunun üzerine Esed rejimi, İsviçre'nin Cenevre kentinde 23-31 Mart'ta düzenlenen 5. tur siyasi geçiş müzakerelerine rağmen bu bölgeye saldırılarını yoğunlaştırmıştı.





Kaynak : AA