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Kendini tanıyamadı!

Hain darbe girişiminin Akıncı Üssü'ndeki üst düzey sivil isimlerinden Kemal Batmaz'ın o gece Akıncı Üssü'nde kameralara takılan görüntüleri kendisine soruldu. Batmaz 'Ben olmadığımı düşünüyorum' diye cevap verdi. Batmaz, görüntülerdeki diğer kişi için ise, birlikte tutuklandığı ve aynı koğuşta kaldığı, 'Harun Biniş'e benziyor' dedi.

Güncel / 4 Nisan 2017 Salı 10:41
Kendini tanıyamadı!

Darbe girişiminin Akıncı Üssü'ndeki sivil beyinlerinden olan Kemal Batmaz'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeler de Akıncı Üssü'nde darbe girişimi gecesi yaşananların soruşturulduğu iddianamede yer aldı. İddianameye de yansıdığına göre Kemal Batmaz ilk ifadesinde arsa bakmaya gittiğini, ikinci ifadesinde yazlık ev bakmaya gittiğini söylüyor. Ancak Ankara'nın Kazan ilçesinde neden yazlık ev aradığını açıklayamıyor. Batmaz, görüntülerde kendisini 'tanıyamıyor' ama diğerinin Harun Biniş olduğunu itiraf ediyor. Batmaz, havaalanında Adil Öksüz ile birlikte çekilen görüntülerini ise 'tesadüf' olarak açıklıyor.

'Ben değilim'

İddianameye göre Batmaz'a 16 Temmuz günü 03.17 ile 03.20 arasında çekilen 3 dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri izlettirildi. Harun Biniş'in kameraya yansıdığı anda görüntü durdurularak Batmaz'a görüntüdeki kişinin kim olduğu soruldu. Batmaz 'Şu anda bana izlettiğiniz görüntüdeki uzun saçlı kişi Harun Biniş'e benzemektedir. Harun Biniş de uzun saçlı ve gözlüklüdür. Görüntüdeki şahıs da Harun Biniş'e benzemektedir. Ama Harun Biniş olup olmadığını bilmiyorum.' cevabını verdi. Batmaz'a Harun Biniş ile birlikte Çayyolu ve Akıncı Üssü'nün yakınına gayrimenkul bakmak için gittiklerini söylediği ifadesi hatırlatılarak, darbe gecesi beraber kameraya yansıyan görüntüleri soruldu. Batmaz bu soruya 'Görüntülerdeki kişinin ben olmadığımı düşünüyorum.' cevabını verdi.


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