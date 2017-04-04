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İstanbul'da 5 bin polis ile huzur uygulaması

Asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak eğlence mekanları, umuma açık yerler ve denizde denetim yapılıyor.

Güncel / 4 Nisan 2017 Salı 22:08
İstanbul'da 5 bin polis ile huzur uygulaması

"Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve denizde denetim gerçekleştiriliyor.

Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan asayiş uygulamasına İstanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.
Sahil şeridi olan ilçelerde uygulamaya deniz polisi ekipleri de katılırken, yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da aranıyor.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur" uygulamasına, polis helikopteri destek veriyor.

Polis HelikopteriKaçakçılıkTerörle MücadeleUyuşturucu MaddeGüvenlik Önlemi


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