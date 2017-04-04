USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,88 - 3,89

İbadi: Kerkük yerel yönetimi anayasaya uymalı

'Kerkük yerel yönetiminin anayasa maddelerine uyması ve ferdi kararlar almaması gerekiyor' 'DEAŞ'ın Musul'da sivillere karşı suç işlediğine dair belgeye sahibiz'.

Siyaset / 4 Nisan 2017 Salı 20:55
İbadi: Kerkük yerel yönetimi anayasaya uymalı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, petrol zengini Kerkük'te bayrak asma kriziyle başlayan ve İl Meclisinin referandum kararıyla devam eden soruna ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.

İbadi, Bağdat'ta Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Kerkük'teki bayrak krizini değerlendiren İbadi, 'Kerkük yerel yönetiminin anayasa maddelerine uyması ve ferdi kararlar almaması gerekiyor. Kerkük Valisi ve Meclisini, kentin birliğini muhafaza etmeye çağırıyorum.' dedi.

Kerkük'te IKBY bayrağının 10 yıldır asılı durduğunu söyleyen İbadi, Vali Necmeddin Kerim ve İl Meclisine, 'DEAŞ'la mücadele döneminde kentteki bileşenlerin birbirine kenetlenmesi gerekirken bunu neden yapıyorsunuz?' diye seslendi.

Kerkük Valisine kentteki tüm bileşenlere dayanışma, anlaşma ve barışçıl yaşama hakkı tanıma çağrısı da yapan İbadi, 'Bu karardan, kendi bileşeniniz (Kürtler) ve diğer bileşenlerin çıkarı için vazgeçin.' ifadesini kullandı.

İbadi, Irak'a komşu ülkelerin Kerkük'teki bayrak krizinden dolayı endişe duyduğunu vurgulayarak, 'Irak'ın işlerine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermenin bir yararı yok. İç anlaşmazlıkların çözümü için tüm tarafların iş birliği yapması gerekir.' ifadelerini kullandı.

Musul'un batısındaki askeri operasyonlara da değinerek, 'DEAŞ'ın Musul'da sivillere karşı suç işlediğine dair belgeye sahibiz.' diyen İbadi, ülke güçlerinin sivillerin güvenliğini sağlama konusunda çaba harcadığını dile getirdi.

İbadi, 'DEAŞ karşısında direnç, Irak halkının birlik ve beraberliğinden kaynaklanıyor.' diye konuştu. Kaynak : AA

Basın ToplantısıAnayasaBağdatBaşbakanlıkIrak


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

İYİ DÜŞÜN TÜRKİYE!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Soner Yalçın sen ne ayaksın?

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı