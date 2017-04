Her daireye 1 otopark zorunluluğu

Otopark sorununa ileri teknoloji çözümlerinin de incelendiği Japonya ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen heyet rapor hazırladı. Hem Otopark hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılması kararlaştırılan bir dizi değişiklikle Türkiye'de özellikle büyük kentlerde otopark sorunun çözümü hedeflendi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye yeni kurallar şöyle olacak:



* Halen yeni konut yapımında 3 daireye 20 metrekarelik bir otopark zorunluluğu bulunuyor. Yönetmelik değişiklikliğiyle her bir daire için bir otopark zorunlu olacak. Böylece 30 daireli binada otopark zorunluluğu 10'dan 30'a çıkacak. Ayrılması gereken alan da 200 metrekareden 600 metrekareye yükselecek.



* Özellikle rezidans türü lüks konutlarda, her dairede 2-3 araba olduğunu dikkate alan bakanlık, fazladan otopark yapımını da teşvik ediyor. Bunun için bodrum kata, her bir daire için yapılacak 2 otopark ‘emsal harici alan' kapsamında değerlendirilecek. Böylece 30 daireli bir binada, zemin altına yapılacak 60 araçlık, 600 metrekare büyüklüğünde otopark alanı, ‘emsal harici' sayılacak. Bu sayede belediyelere ödenen ‘otopark ücretinden' de kurtulmuş olunacak.



* Ticaret bölgesinde parseli olanlar, imar planında değişiklik yapmaksızın, otopark yapabilecek.



* Ticaretin teşekkül ettiği konut bölgelerinde; zemin katların market, sağlık, spor tesisi gibi ticari olarak faaliyet gösterebilmesi için ‘otopark' zorunlu olacak. Bu tür yerler ancak ticari faaliyetin türüne göre hesaplanacak sayıda ‘otopark' şartını yerine getirmekle yükümlü tutulacak. Aksi halde ruhsat verilmeyecek.



* Otopark yönetmeliğinde bulunan park ve meydanların altına otopark yapılmasına ilişkin yeni hususlar Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yer alacak. Buna göre park ve meydanların altına, doku bozulmadan, uygun giriş ve çıkış mümkün ise otopark yapılabilecek.



* Mevcut uygulamada bir parselin zemin altında kalan yan ve arka bahçesinde otopark yapılabilirken, ön bahçede yapılamıyor. Taslak ile ön bahçenin altına da yola 3 metre kalana kadar otopark yapılabilecek. Ayrıca ön bahçe mesafesi asgari 7 metre olan yerlerde; binaya 2 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla açık otopark yapılabilecek.



* Otopark sıkıntısı çeken iki bina anlaşırsa; aralarındaki sınır duvarını kaldırıp yan bahçeleri de otopark olarak kullanılabilecek. Kaynak : Hürriyet