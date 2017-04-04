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Halk otobüsü şoförüne dayak

İstanbul’da bir halk otobüsü şoförü, kartındaki yetersiz bakiye nedeniyle tartıştığı yolcunun saldırısına uğradı. Kavgayı ayırmaya çalışanlara da saldıran yolcu, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

3. Sayfa / 4 Nisan 2017 Salı 11:57
Halk otobüsü şoförüne dayak
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Edinilen bilgilere göre, olay, Taksim-Başakşehir hattında çalışan özel halk otobüsünde 16 Mart günü yaşandı. Otobüs şoförü Sıddık G. duraktan yolcu aldı. Kartında yetersiz bakiyesi bulunan bir yolcu, şoföre para vermek istedi. Şoför Sıddık G. yolcuya para kabul edilmediğini, bir sonraki durakta karta yükleme yaparak ödeme yapabileceğini söyledi.

Sinirlenen yolcu, birden şoföre saldırmaya başladı.

Birbirini ardında yumruk vurmaya başlayan yolcu, adeta çıldırdı. Saldırganı uzaklaştırmaya çalışan diğer yolcular da yumruklardan nasibini aldı. Şoför ve yolcuların şikayetçi olduğu zanlı, kaçarak uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaynak : İHA

Otobüs ŞoförüGüvenlik Kamerası


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