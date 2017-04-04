İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Vatan sana canım feda', 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'PKK kalleştir' sloganları atarak çarşı merkezine doğru yürüyüşe geçtiler. Cumhuriyet Caddesi'nden tekrar dönüşe geçerek İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelen vatandaşlara, bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi partiler de destek verdi. Burada düzenlenen ‘Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet' mitinginde konuşan Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan ve yaralanan askerlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurguladı. Mayını döşeyen alçak, şerefsiz terör örgütünü ve yandaşlarını bir kez daha Şemdinli'den lanetlediğini dile getiren Sözen, “Bulunduğum meydanda tam da karşımda Şehit Menderes Özer ve Ahmet Budak'ın resimlerini görüyorum. Bunlar bizim için bir anlam ifade etmektedir. Yıllarca terör örgütü PKK duygu sömürüsü yapmakta, arkasına sığınan HDP ise rahat siyaset yapmamaktan dem vurmaktadır. Oysa Şehit Ahmet Budak'ın tek suçu bu ilçede sizlere hizmet etmek ve milletvekili olmak istemesiydi” dedi.



“KÜRTLERİN KAPISINDAKİ KÖPEK BİLE OLAMAZSINIZ”



Yüksekova'da Nejdet Eren'in hiçbir suçu yokken, PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp işkenceyle şehit edildiğini ifade eden Sözen, “Bu mu Kürt halkını savunmak? Bu mu Kürt olmak? Daha birkaç ay önce Durak Karakoluna yönelik düzenlenen saldırıda onlarca insanımızı şehit ettiniz. Tek suçları arabaya binip Yüksekova ve Hakkari'ye gidip alışveriş yapmalarıydı. Sizler Almanya'nın, Hollanda'nın, Amerikan'ın maşasınız. Sizler Kürt halkının temsilcisi olmadınız ve bundan sonra da olamayacaksınız. Kürtlerin kapısındaki köpek bile olamazsınız” diye konuştu.



“GÜN GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR”



Şemdinli Korucu Derneği Başkanı Übeydullah Şen ise “Bugün bir kez daha ülkemiz, vatanımız için toplandık” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bu topluluk şunu gösterdi ki, bugün birlik olma günüdür. Gün güçlü Türkiye için birlik olma günüdür. Gün bu memlekette PKK terörünün ve diğer teröristleri, FETÖ çetesinin bir daha başını kaldırmaması için beraber olma günüdür. Teröre karşı tek yürek olmak, bir olmak ve birlik olmak için toplandık. Yıllardır kardeşi kardeşe kırdıran, ocaklara ateş düşüren düşmanlarımızın taşeronluğunu yapan tüm terör örgütlerini bir kez daha kınıyoruz. Bizler inadına al bayrağın altında kardeşçe nasıl yaşayacağını göstermek için buradayız. Gün birbirimize sahip çıkma günüdür. Allah birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin.”



Mitinge AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Derecik Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da katıldı.





Kaynak : İHA