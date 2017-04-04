‘Evet’ korkusu CHP’yi çıldırttı

Cumhurbaşkanlığı Sistemine yönelik referandum tarihi yaklaştıkça anamuhalefet partisi CHP’nin ‘evet’çilere yönelik söylemleri hakaret ve tehditlere dönüştü. Nezaket, hoşgörü ve üslub konusunda AK Parti’yi eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun vekilleri ardı ardına skandal ifadeler kullanıyor. CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, CHP’nin yayın organı Halk TV’de katıldığı programda halka referandum tehditleri savurdu.



HALKA AÇIKÇA TEHDİT



Hüsnü Bozkurt, ‘evet’ çıkması halinde alınan oy oranının önemli olmadığını söyleyerek halkın iradesini hiçe saydı. CHP’li Bozkurt, ülkenin sahibinin kendileri olduğunu iddia ederek büyük tepki topladı. “Büyüklüğümüz aldığımız oyla ölçülemez, biz Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz, biz devrimciyiz” diyen CHP’li Bozkurt, “Sandıktan evet çıkarsa da kimse heveslenmesin. Yine Samsundan başlar, sizi İzmir’e kadar kovalar, denize dökeriz. Sizi de 7 göbek sülalenizi de İzmir’den denize dökeriz” diyerek açıkça tehdit etti. Tehditlerini ard arda sıralayan CHP’li Bozkurt şunları söyledi: “Ben biliyorum, bu millete güvenmek gerek. En az yüzde 60-65 hayır çıkacak. Ama arkadaşlar, de ki ‘evet’ çıktı, kimse heveslenmesin kardeşim. Biz yine Samsun’dan başlarız, Amasya’ya gideriz, Sivas’a gideriz, Ankara’ya geliriz. Oradan Sakarya’ya, Dumlupınar’a... Sizi İzmir’e kadar kovalamazsak, anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir’den denize dökeriz.”



KOMİK SAVUNMA



CHP’li Hüsnü Bozkurt hakkında soruşturma başlatılırken, Bozkurt, tepkiler üzerine yaptığı yeni açıklamada “O programdaki tüm sözlerimin arkasındayım. 1 saatlik konuşmamın tek bir cümlesini bağlamından koparıp çarpıtarak ‘Evet, diyenleri denize dökecekmiş’ diye bir yalanla beni karalamaya çalışanların amacını anlıyorum” dedi.



KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ



CHP’li Hüsnü Bozkurt ve Deniz Baykal’ın, halkı tehdit gören ve denize döktemekten bahseden ifadeleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Anayasa değişikliğine karşı verilen mücadele, Milli Kurtuluş Savaşı sürecinin ikinci adımıdır. 80 milyon vatandaşımın tek tek sorumluluğu var. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şimdi milli kurtuluş savaşının ikinci bir önemli adımını atacağız” sözlerini akıllara getirdi.



249 ŞEHİDE RESMEN HAKARET?



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 249 kişinin şehit edildiği, 2 binden fazla gazinin bulunduğu 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İstanbul’da televizyonların yayın yönetmenleri ve haber müdürleriyle buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’un kontrollü bir darbe olduğunu ve hükümetin darbeyi bildiğini ve yönettiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, “9.30’da darbe mi olur diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden



haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ’cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Hangi ifadeler bu kanınızı güçlendirdi?” sorusuna “Onla ilgili özel bir dosya hazırladım. Daha sonra bu özel dosyaları aaktarabileceğim bir toplantı yapabilirim. Bugünün konusu bu değil. Biz ayrıntılı olarak referandum konuşalım” yanıtını verdi. CHP lideri, referandumda destekledikleri “hayır” sonucunun gelmemesi halinde bunu bir başarısızlık olarak görmeyeceğini söyledi. CHP Lideri, “Evet çıkması başarısızlık değil” dedi.



AK PARTİ YARGIYA TAŞIYOR



CHP’li Hüsnü Bozkurt’un skandal sözlerine tepkiler sürerken, CHP’nin halka bakışını gösteren benzer bir açıklama da eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’dan geldi. Baykal, 16 Nisan’da hayır çıkması halinde “9 Eylül 1922’de İzmir’de düşmanı denize döküp, vatanı o gün kurtarmışız gibi o sevinci yaşayacağız” dedi. Maltepe’de Hayır konferansında konuşan Deniz Baykal, “16 Nisan’da hayır çıkarsa öyle bir kutlama yapacağız ki sanki 2017’de de değil de zaman tünelinde geriye gitmişiz, hatta vatanı 9 Eylül 1922’de İzmir’de düşmanı denize döküp, vatanı o gün kurtarmışız gibi o sevinci yaşayacağız” diye konuştu. Bozkurt ve Baykal’ın sözleri, “CHP milleti ve iradesini düşman mı görüyor?” sorusunu akıllara getirdi.



HALKA DÜŞMANCA BAKIŞ



CHP’li Hüsnü Bozkurt’un skandal sözlerine tepkiler sürerken, CHP’nin halka bakışını gösteren benzer bir açıklama da eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’dan geldi. Baykal, 16 Nisan’da hayır çıkması halinde “9 Eylül 1922’de İzmir’de düşmanı denize döküp, vatanı o gün kurtarmışız gibi o sevinci yaşayacağız” dedi. Maltepe’de Hayır konferansında konuşan Deniz Baykal, “16 Nisan’da hayır çıkarsa öyle bir kutlama yapacağız ki sanki 2017’de de değil de zaman tünelinde geriye gitmişiz, hatta vatanı 9 Eylül 1922’de İzmir’de düşmanı denize döküp, vatanı o gün kurtarmışız gibi o sevinci yaşayacağız” diye konuştu. Bozkurt ve Baykal’ın sözleri, “CHP milleti ve iradesini düşman mı görüyor?” sorusunu akıllara getirdi.