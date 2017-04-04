Esed rejiminin Türk askeri şaşkınlığı

Moskova’da üniversite öğrencileriyle görüşen Esed'in Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye’nin Suriye'den topraklarından çıkmadığını belirterek, bu eylemi işgal olarak gördüklerini ifade etti.



"FIRAT KALKANI BİTTİ DİYORLAR AMA TÜRKİYE ASKERİNİ HALA ÇEKMEDİ"



Fırat Kalkanı operasyonunun sona erdiğinin ilan edilmesine rağmen Türkiye’nin halen askerlerini geri çekmediğini belirten Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, bu eylemi işgal olarak gördüklerini kaydetti.



Moskova’da üniversite öğrencileriyle görüşen Haddad, “Türk askerleri Suriye topraklarından çıkmadı ve biz bunu işgal olarak değerlendiriyoruz” dedi.



“Türkiye, operasyonun bittiğini ilan etti ama sadece bulundukları aşamada kalıyorlar” diyen Haddad, “Türkiye halen askerlerini geri çekmedi ve topraklarımızı işgal etmeye devam ediyor” diye ekledi.