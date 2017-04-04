Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg'da dün metroda meydana gelen terör saldırısından dolayı derin üzüntü duyduğu belirtti.



Putin'in şahsında tüm Rus halkına taziyelerini ileten Erdoğan, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Görüşme vesilesiyle bu sabah İdlib'te sivillere yönelik bir saldırıda kimyasal silah kullanıldığına da değinen Erdoğan, bu tür insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.



Erdoğan, bunların Astana süreci kapsamındaki tüm emekleri heba etme riski taşıdığına da dikkati çekti. Terörle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirmenin önemine işaret eden iki lider, Suriye'de kırılgan ateşkesin sürmesi için ortak çaba harcamanın gerekliliğini vurguladı.

Kaynak : İHA