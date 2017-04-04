USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,88 - 3,89

Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak, dün St. Petersburg’da metroda meydana gelen terör saldırısından dolayı taziyelerini iletti.

Dünya / 4 Nisan 2017 Salı 14:28
Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg'da dün metroda meydana gelen terör saldırısından dolayı derin üzüntü duyduğu belirtti.

Putin'in şahsında tüm Rus halkına taziyelerini ileten Erdoğan, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Görüşme vesilesiyle bu sabah İdlib'te sivillere yönelik bir saldırıda kimyasal silah kullanıldığına da değinen Erdoğan, bu tür insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Erdoğan, bunların Astana süreci kapsamındaki tüm emekleri heba etme riski taşıdığına da dikkati çekti. Terörle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirmenin önemine işaret eden iki lider, Suriye'de kırılgan ateşkesin sürmesi için ortak çaba harcamanın gerekliliğini vurguladı.
Kaynak : İHA

İşte o saldırgan İşte o saldırgan Rusya Başsavcılığı: Olay terör saldırısı Rusya Başsavcılığı: Olay terör saldırısı St. Petersburg metrosunda patlama St. Petersburg metrosunda patlama

BaşsağlığıRusya FederasyonuCumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıKimyasal Silah


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

İYİ DÜŞÜN TÜRKİYE!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Soner Yalçın sen ne ayaksın?

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı