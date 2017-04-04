Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.



SALDIRIYI KINIYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, 'Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu; yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin, acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz' ifadelerini kullandı.



KABUL EDİLEMEZ



Görüşmede Suriye'deki durum da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili olarak 'İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez' dedi. Erdoğan, saldırıların Astana sürecindeki emekleri heba etme riski taşıdığını belirtti.



