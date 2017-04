Cumhuriyet yazarı çocuk cesetleriyle dalga geçti

Suriye rejimi, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zehirli gaz saldırısı gerçekleştirdi. Muhaliflere bağlı İdlib Sağlık Müdürlüğü, saldırıda 100 kişinin öldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında çok sayıda çocuk da var. Suriye'de bunlar yaşanırken Cumhuriyet yazarı Ceyda Karan, yaşanan katliamla ilgili olarak skandal bir paylaşım yaptı.



ZEHİRLİ GAZ KULLANDILAR



Suriye'de rejime ait uçaklar, ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin denetimindeki İdlib'in Han Şeyhun ilçesine hava saldırıları düzenledi. Hava saldırılarının birinde zehirli gaz kullanıldı.



Muhaliflere bağlı İdlib Sağlık Müdürlüğü, saldırıda 100 kişinin öldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında çok sayıda çocuk da var.



CUMHURİYET YAZARI DALGA GEÇTİ



Suriye'deki katliama Türkiye'den tepki yağarken Cumhuriyet gazetesi yazarı Ceyda Karan, katliamı eleştiren tek kelime etmezken üstüne çırpınarak ölen insanlarla dalga geçti.



Ceyda Karan twitter hesabından paylaştığı haberin altına 'Bari gaz maskesi takıp çıplak ellerle müdahale etmeselerdi' yazdı.







TEPKİ YAĞDI



Karan'ın bu yorumuna kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı.



İşte Karan'ın paylaşımına gelen tepkilerden bazıları:



'Rabbim sanada yaşatsın, sürünmeden öldüğünü görmek bize nasip olmasın'



'Bu tür kansızlar bu ülkede barınıyor ya Allah seninde belanı versin ceyda cayır cayır yanasın'



'ALLAH sanada böyle ölüm nasip etsin inşallah'



'Çırpınarak can veren çocuklar her gece kabusun olsun..Aynı acıyı sende yaşa canavarlaşmış insan müsveddesi'



'Allah seni uzun bir ölümle cezalandırsın. Suriye halkının çektiği acıların misliyle sınanırsın inşaallah'

Kaynak : Haber7