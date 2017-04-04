Cumhurbaşkanı Erdoğan: O bayrağı indirin





MERHUM TÜRKEŞ'İ RAHMETLE YADEDİYOR SAYGILARIMI SUNUYORUM



Terörle mücadelede ve şehit verdi. Buradan tüm şehitlerimize bir kez daha Mevla'dan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün büyük devlet ve siyaset adamı MHP'nin kurucu genel başkanı ölüm yıldönümü. Bu vesile ile kendisini rahmetle yadediyor, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Türkiye'nin yaşadığı son günlerde rahmetli Türkeş'i ve diğer devlet adamlarımızı sık sık hatırlıyoruz. Yeni anayasa değişikliğinde rahmetli Türkeş ve diğer liderlerin çok önemli katkısı ve payı olmuştur. Merhum Türkeş'i saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta halka hitap etti. Son dönemde Kerkük'te yaşananlara tepki gösterirken 'O bayrağın sahipleri bilsinler ki bölücülük yapıyorar. Sesleniyorum: hemen bu yanlıştan dönün. Kerkük orada yaşayan Türkmeniyle, Arabıyla, Kürdüyle hepsinindir. Bizimdir diyerek böyle bir iddanın içerisine girmeyin. Bizimle münasebetlerinizi bozarsınız, hemen o bayraklarınızı indirin.' dedi.Terörle mücadelede ve Suriye 'deki operasyonlarımızda Zonguldak 15verdi. Buradan tüm şehitlerimize bir kez daha Mevla'dan rahmet yakınlarınadiliyorum. Bugün büyük devlet ve siyaset adamı MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş 'in 20.. Bu vesile ile kendisini rahmetle yadediyor, tüm sevenlerine ve milletimizedileklerimi sunuyorum.'nin yaşadığı son günlerde rahmetli Türkeş'i ve diğer devlet adamlarımızı sık sık hatırlıyoruz. Yenideğişikliğinde rahmetli Türkeş ve diğer liderlerin çok önemli katkısı ve payı olmuştur. Merhum Türkeş'i saygıyla anıyorum.







HEP BERABER BU ÜLKEDE EKMEK SAHİBİ OLACAĞIZ



Eleman almakla üretim artmıyor. Biz herşeyi düşünürken ülkenin menfaatını da düşüneceğiz. Olayı bazı kitle unsurların girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz. Hep beraber bu ülkede ekmek sahibi olacağız. 3 bin 3 bin 500 kişiyi buraya alan benim. Eğitimde 1400 yeni derslik, 5 bin 400 kapasiteli yüksek öğrnetim yurtları, 37 spor tesisi açtık. Sağlıkta 15 tesisin yapımını tamamladık. 400 yataklı Zonguldak Devlet Hastanesi'nin yapımı devam ediyor



EY KILIÇDAROĞLU BM'NİN KAPISINI BİLMİYORSUN SEN



Ey Kılıçdaroğlu ta 20 yaşından itibaren bu işin içerisinde olmuş, gençlik yıllarından itibaren siyasetin içinde yetişmiş, belediye başkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, 2,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Bir kere haddini bileceksin. Sen bir defa BM'nin kapısını bilmiyorsun. O genel kurulda kimler olur, kimler olmaz bundan haberin yok. BM Genel Kurulu'nda sadece seçilmişler olmaz aynı zamanda atanmışlar olur. Sen sadece muhtarlara konuşuyor ifadesini kullandığında bu benim muhtarlarıma hakarettir. Nitekim Ankara Sincan'da bir muhtar çıktı dedi ki, Cumhurbaşkanımızın konuşmasına böyle dedin, bize hakarettir dedi. Ne dese beğenirsiniz; haddime! Akşam başka, sabah başka.







OKUYA OKUYA GÖRMELİ İŞİ SONRA PİŞMAN OLMAMALI KİŞİ...



Maalesef düşünmeden konuşuyor. Kılavuz karga olunca durum değişiyor. Göreve geldiğimden beri her hafta muntazaman 400-450 muhtarı külliyeye davet ederim. Önce İçişleri Bakanım konuşur, kendilerine form dağıtılır. Kendilerine bir yemek ikram ederim. Yemekten sonra kendileriyle il il fotoğraf çektiririz. Ondan sonra hediyemizi verir, kendilerini uğurlarız. Şu ana kadar 16 bin muhtarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletim adına ağırladım. 17 Nisan'da muhtarlıklar kapanacakmış. Bu maddeleri bir oku. Bir defa kararname ile muhtarlık kapanamaz. Zira bunlar kanunla geldiler, kanunla gelen ancak kanunla gidebilir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ne anayasanın, ne de kanunların üzerinde değildir. Ama bunu da bilmiyor. Oku be oku! Okuya okuya görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi...



Ey Kılıçdaroğlu ta 20 yaşından itibaren bu işin içerisinde olmuş, gençlik yıllarından itibaren siyasetin içinde yetişmiş, belediye başkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, 2,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Bir kere haddini bileceksin. Sen bir defa BM'nin kapısını bilmiyorsun. O genel kurulda kimler olur, kimler olmaz bundan haberin yok. BM Genel Kurulu'nda sadece seçilmişler olmaz aynı zamanda atanmışlar olur. Sen sadece muhtarlara konuşuyor ifadesini kullandığında bu benim muhtarlarıma hakarettir. Nitekim Ankara Sincan'da bir muhtar çıktı dedi ki, Cumhurbaşkanımızın konuşmasına böyle dedin, bize hakarettir dedi. Ne dese beğenirsiniz; haddime! Akşam başka, sabah başka.Maalesef düşünmeden konuşuyor. Kılavuz karga olunca durum değişiyor. Göreve geldiğimden beri her hafta muntazaman 400-450 muhtarı külliyeye davet ederim. Önce İçişleri Bakanım konuşur, kendilerine form dağıtılır. Kendilerine bir yemek ikram ederim. Yemekten sonra kendileriyle il il fotoğraf çektiririz. Ondan sonra hediyemizi verir, kendilerini uğurlarız. Şu ana kadar 16 bin muhtarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletim adına ağırladım. 17 Nisan'da muhtarlıklar kapanacakmış. Bu maddeleri bir oku. Bir defa kararname ile muhtarlık kapanamaz. Zira bunlar kanunla geldiler, kanunla gelen ancak kanunla gidebilir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ne anayasanın, ne de kanunların üzerinde değildir. Ama bunu da bilmiyor. Oku be oku! Okuya okuya görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi...

Güya bizi Suriye'de sıkıştıracaklardı. Orada da Fırat Kalkanı ile oyunu bozduk. Biz şimdi yeni planın eşiğindeyiz. Kerkük'te milli bayrağın dışında orada, ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Ve oradaki o bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki, bölücülük yapıyorlar. Ben Irak bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum: Bu yanlıştan bir an önce dönün. Şu anda Irak Merkezi yönetimi zaten onu doğru bulmadığını açıkladılar. Bizler de aynı şekilde buradan uyarıyı yapıyoruz. Çünkü Kerkük Kürtler'indir safsatasına Türkiye olarak biz uymuyoruz. Kerkük orada yaşayan Türkmen, Arabıyla, Kürdü varsa Kürdüyle hepsinindir. Böyle bir iddia içerisine girmeyin. Bunun bedeli ağır olur. Türkiye münasebetlerinizi bozarsınız. Münüsabetleriniz iyi gidiyor. Hemen o bayrağınızı indirin. Yoksa şu andaki geldiğimiz noktadan kusura bakmayın geri adım atmaya mecbur kalırsınız.