Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a: Ceddini bil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Madenci Anıtı Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz' diyen CHP'li Hüsnü Bozkurt'a sert tepki gösterdi.



'Seni Samsun'a sokmazlar, Sivas'a sokmazlar, Amasya'ya sokmazlar!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sen kimsin be ahlaksız! Kimsin sen! Haddini bil, kendini bil, ceddini bil neslini bil! Edep yahu derler. Ama bunda o yok. Bunları dinleyenler alkış tutuyor. Yazıktır! Ama biz tahriklere gelmeyeceğiz. 16 Nisan'da sandıkta cevabı vereceğiz.' ifadesini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel