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CHP'den Kılıçdaroğlu'nu bitiren 15 Temmuz çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, 15 Temmuz'da Türkiye'yi uçurumdan çevirdiklerini söyledi.

Siyaset / 4 Nisan 2017 Salı 22:13
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu bitiren 15 Temmuz çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz kontrollü bir darbeydi' şeklindeki skandal sözleri büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili elinde belge olduğunu iddia etmiş, ancak kamuoyuna herhangi bir belge sunamamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ise Samsun'da yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türkiye'yi uçurumdan çevirdiklerini söyledi.

'15 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'Yİ UÇURUMDAN ÇEVİRDİK'

Başkanın ikna edilirse, bir yerlerde çekilir, bir yerlerde kullanılırsa Türkiye'nin uçuruma sürüklenebileceğini öne süren Koç, 'Kaç defa Türkiye direkten döndü, uçurumun kenarından çevirdik Türkiye'yi hep beraber. 15 Temmuz'da uçurumdan döndü Türkiye' şeklinde konuştu.

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Haluk Koç bu sözleriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müteaddid defalar söylediği 'bu bir istiklal savaşıdır' şeklindeki sözlerini de teyit etmiş oldu.

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